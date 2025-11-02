Autoridades encontram vídeo de suposto estupro cometido por policiais em tribunal francês

Um vídeo que mostra um ato sexual foi encontrado no celular de um dos dois policiais franceses acusados de estuprar uma jovem detida em um tribunal, anunciou a promotora de Paris, Laure Beccuau, neste domingo (2).

O anúncio ocorre um dia depois de os dois policiais, de 23 e 35 anos, terem sido colocados em prisão preventiva após serem acusados de estupro e agressão sexual por abuso de autoridade.

A decisão de acusar os policiais foi baseada "nas declarações da denunciante, que foram corroboradas por diversos elementos em nosso processo", incluindo o vídeo, disse Beccuau à France Info.

"Todos esses elementos dão credibilidade ao seu relato", acrescentou.

O vídeo tem quatro segundos de duração e mostra um ato sexual, disse uma fonte próxima ao caso à AFP.

A mulher, de 26 anos, havia sido levada a um tribunal no subúrbio parisiense de Bobigny por negligência parental. Na tarde de quarta-feira, ela relatou ter sido vítima de dois estupros na noite anterior, cometidos por dois policiais que estavam de serviço.

Ambos os homens "admitiram ter tido relações sexuais" com essa mulher, mas alegam que foram "consensuais", reiterou a promotora neste domingo.

Beccuau explicou que o caso levanta dúvidas sobre a realidade do consentimento, "visto que essa mulher estava detida em um centro de detenção judicial, portanto já estava privada de sua liberdade de movimento e em situação de restrição física".

O ministro do Interior, Laurent Núñez, declarou esta semana que "se comprovados, esses fatos são extraordinariamente graves e inaceitáveis".

A França foi abalada nos últimos meses por uma série de casos de estupro de grande repercussão que desencadearam um debate sobre o consentimento.

O Parlamento aprovou esta semana um projeto de lei que define estupro como qualquer ato sexual não consentido, defendido por seus apoiadores como um passo em direção a uma "cultura do consentimento".

