Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Igreja católica espanhola recebeu mais de 100 denúncias de abusos em 2025

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/11/2025 11:02

compartilhe

SIGA

O mecanismo para indenizar as vítimas de abusos sexuais dentro da Igreja Católica espanhola recebeu 101 denúncias este ano, anunciou nesta sexta-feira (21) o secretário-geral da Conferência Episcopal Espanhola (CEE), Francisco García Magán.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Igreja, criticada durante anos por sua falta de transparência em relação aos abusos sexuais contra menores, colocou em funcionamento este dispositivo em 2025, após ter concordado em investigar a pedofilia em seu seio em 2022.

"Até o momento, foram apresentados a esta comissão 101 casos, dos quais 58 já foram resolvidos e 11 serão resolvidos em breve", indicou García Magán em coletiva de imprensa.

O secretário-geral não detalhou se o fato de que 58 casos tenham sido solucionados significa que as vítimas foram indenizadas, e também não quis responder a perguntas sobre os valores das reparações, alegando que a comissão atua com "autonomia" da CEE. 

García Magán indicou que a Igreja continua negociando com o governo, que, entre outras coisas, pede para participar de um fundo estatal para ressarcir os afetados. 

Também é discutida a possibilidade de que as vítimas que não desejam apresentar seus casos à Igreja possam fazê-lo através da Defensoria, que coordenou uma primeira investigação sobre os abusos no país, de forte tradição católica. 

O diálogo "tem um bom avanço", disse o secretário-geral da CEE, que até o momento se recusou a participar do fundo se este não for aberto a reparar todas os menores vítimas de abusos sexuais no país e não apenas os da Igreja. 

du/mdm/dbh/yr/jc

Tópicos relacionados:

espanha igreja infancia maus politica religiao tratos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay