Líder religioso preso dizia incorporar entidade durante estupro de jovens
As vítimas tinham 12, 14 e 22 anos; homem foi preso na zona rural de Prata durante ação da Polícia Civil. Ele está detido em Uberlândia
Um líder religioso foi preso por estupro de duas adolescentes, de 12 e 14 anos, e uma mulher, de 22, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A Delegacia da Mulher informou nessa segunda-feira (8/12) que o suspeito alegava incorporar uma entidade no momento em que os abusos aconteciam. As vítimas frequentavam o centro religioso dele.
O suspeito tinha, segundo a polícia, um comportamento ciumento em relação às jovens, pedindo que elas se afastassem de amigos que também frequentavam o templo religioso.
Em um dos episódios relatados, o líder religioso levou uma das meninas mais jovens a uma sala, chamada de "creche", passou a mão nas partes íntimas dela e fez com que a adolescente também o tocasse.
Já com mandado de prisão expedido, o homem ainda ficou 20 dias foragido. O suspeito tem outras duas passagens por importunação sexual, registradas em 2021.
Em coletiva à imprensa, a delegada Daniela Novais, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), contou que o suspeito estava escondido em uma fazenda em Prata e que a esposa o teria ajudado.
Ao ser preso, ele permaneceu em silêncio e se recusou a prestar informações à polícia. O homem segue detido no Presídio de Uberlândia.