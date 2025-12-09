Assine
VIOLÊNCIA SEXUAL

Líder religioso preso dizia incorporar entidade durante estupro de jovens

As vítimas tinham 12, 14 e 22 anos; homem foi preso na zona rural de Prata durante ação da Polícia Civil. Ele está detido em Uberlândia

09/12/2025 16:31 - atualizado em 09/12/2025 16:32

Líder religioso preso dizia incorporar entidade durante abusos de meninas
Religioso foi preso em Prata e levado Uberlândia crédito: VinÃ­cius Lemos

Um líder religioso foi preso por estupro de duas adolescentes, de 12 e 14 anos, e uma mulher, de 22, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A Delegacia da Mulher informou nessa segunda-feira (8/12) que o suspeito alegava incorporar uma entidade no momento em que os abusos aconteciam. As vítimas frequentavam o centro religioso dele.

O suspeito tinha, segundo a polícia, um comportamento ciumento em relação às jovens, pedindo que elas se afastassem de amigos que também frequentavam o templo religioso.

Em um dos episódios relatados, o líder religioso levou uma das meninas mais jovens a uma sala, chamada de "creche", passou a mão nas partes íntimas dela e fez com que a adolescente também o tocasse.

Já com mandado de prisão expedido, o homem ainda ficou 20 dias foragido. O suspeito tem outras duas passagens por importunação sexual, registradas em 2021.

Em coletiva à imprensa, a delegada Daniela Novais, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), contou que o suspeito estava escondido em uma fazenda em Prata e que a esposa o teria ajudado.

Ao ser preso, ele permaneceu em silêncio e se recusou a prestar informações à polícia. O homem segue detido no Presídio de Uberlândia.

