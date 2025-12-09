Estrangeiro é preso por acidente e não prestar socorro em cidade mineira

Um homem natural de Moçambique, de 39 anos, foi preso em Ipatinga, no Vale do Aço, suspeito de causar um acidente de trânsito e fugir do local sem prestar socorro. A prisão preventiva aconteceu na última sexta-feira (5/12).

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem não possuía carteira de motorista para carro e, em 31 de outubro deste ano, avançou uma sinalização de parada obrigatória, colidindo com uma moto. A vítima sofreu lesões corporais graves, de acordo com a investigação.

Após o acidente, o suspeito fugiu. Porém, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o localizou na cidade de João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais. Ele foi autuado pelos crimes de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano, lesão corporal culposa e evasão do local do acidente, mas foi liberado depois do pagamento de fiança no valor de R$ 1.500.

Durante as investigações, a Polícia Civil concluiu que há um risco de fuga do investigado, uma vez que o homem é estrangeiro, não possui residência fixa comprovada no Brasil e não mantém vínculos familiares ou profissionais no país.

Além disso, a soma das penas dos crimes ultrapassa quatro anos, tornando possível a decretação da prisão preventiva.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata