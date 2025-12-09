Estrangeiro é preso por acidente e não prestar socorro em cidade mineira
O homem, natural de Moçambique, que não possuía CNH, ultrapassou uma parada obrigatória, colidindo com uma moto
Um homem natural de Moçambique, de 39 anos, foi preso em Ipatinga, no Vale do Aço, suspeito de causar um acidente de trânsito e fugir do local sem prestar socorro. A prisão preventiva aconteceu na última sexta-feira (5/12).
De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem não possuía carteira de motorista para carro e, em 31 de outubro deste ano, avançou uma sinalização de parada obrigatória, colidindo com uma moto. A vítima sofreu lesões corporais graves, de acordo com a investigação.
Após o acidente, o suspeito fugiu. Porém, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o localizou na cidade de João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais. Ele foi autuado pelos crimes de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano, lesão corporal culposa e evasão do local do acidente, mas foi liberado depois do pagamento de fiança no valor de R$ 1.500.
Durante as investigações, a Polícia Civil concluiu que há um risco de fuga do investigado, uma vez que o homem é estrangeiro, não possui residência fixa comprovada no Brasil e não mantém vínculos familiares ou profissionais no país.
Além disso, a soma das penas dos crimes ultrapassa quatro anos, tornando possível a decretação da prisão preventiva.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata