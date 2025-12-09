Assine
overlay
Início Gerais
VALE DO AÇO

Estrangeiro é preso por acidente e não prestar socorro em cidade mineira

O homem, natural de Moçambique, que não possuía CNH, ultrapassou uma parada obrigatória, colidindo com uma moto

Publicidade
Carregando...
JM
Júlia Melgaço*
JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
09/12/2025 15:21 - atualizado em 09/12/2025 15:24

compartilhe

SIGA
x
Um moçambicano de 39 anos foi preso preventivamente, na última sexta-feira (5/12), após se envolver em um acidente e não prestar socorro em outubro deste ano
Um moçambicano de 39 anos foi preso preventivamente, na última sexta-feira (5/12), após se envolver em um acidente e não prestar socorro em outubro deste ano crédito: PCMG/Divulgação

Um homem natural de Moçambique, de 39 anos, foi preso em Ipatinga, no Vale do Aço, suspeito de causar um acidente de trânsito e fugir do local sem prestar socorro. A prisão preventiva aconteceu na última sexta-feira (5/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem não possuía carteira de motorista para carro e, em 31 de outubro deste ano, avançou uma sinalização de parada obrigatória, colidindo com uma moto. A vítima sofreu lesões corporais graves, de acordo com a investigação.

Após o acidente, o suspeito fugiu. Porém, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o localizou na cidade de João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais. Ele foi autuado pelos crimes de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano, lesão corporal culposa e evasão do local do acidente, mas foi liberado depois do pagamento de fiança no valor de R$ 1.500. 

Leia Mais

Durante as investigações, a Polícia Civil concluiu que há um risco de fuga do investigado, uma vez que o homem é estrangeiro, não possui residência fixa comprovada no Brasil e não mantém vínculos familiares ou profissionais no país. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, a soma das penas dos crimes ultrapassa quatro anos, tornando possível a decretação da prisão preventiva.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

ipatinga mocambique policia-civil prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay