Homem que abusou de adolescente na rodoviária de BH é preso novamente
Suspeito já havia sido detido em junho por abusar de adolescente e agora por comprar conteúdo de exploração sexual na internet
Um homem de 58 anos, investigado por crimes sexuais contra adolescentes, foi preso na manhã desta quinta-feira (11/12) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).
Segundo a corporação, o suspeito comprava conteúdo de exploração sexual na internet e mantinha material de pedofilia infantil armazenado no celular.
Além disso, ele já havia sido preso em junho deste ano ao abusar de um adolescente de 13 anos que havia desembarcado sozinho na rodoviária de Belo Horizonte. Na ocasião, o homem levou o garoto até o local de trabalho, onde cometeu o crime.
Mais informações serão detalhadas durante coletiva na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) ainda nesta quinta-feira.
