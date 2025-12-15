MG: mulher fica ilhada em casa e parede do imóvel desaba após chuvas

Uma mulher foi resgatada na noite desse domingo (14/12) depois de ficar ilhada dentro de sua casa em Itabira (MG), na Região Central do estado, informou o Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (15).

Conforme a corporação, uma forte correnteza se formou na Rua da Vargem, no Bairro Pedreira do Instituto, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região. Além do grande acúmulo de lama, houve a remoção de blocos do calçamento.

No final da rua, a casa da mulher foi invadida pela água. A inundação atingiu todos os cômodos da residência, alcançando aproximadamente 40 centímetros de altura. Ninguém ficou ferido.

"Em decorrência do evento houve o colapso de uma parede ao fundo do imóvel, em uma área de serviço, que desabou em razão de estar localizada em encosta adjacente a um riacho existente nos fundos do terreno", explicou o Corpo de Bombeiros.

A residência teve danos estruturais, bem como danos materiais. Foi constatado ainda que a empresa SAAE, responsável pelo tratamento de esgoto da região, situada ao final da Rua da Vargem, ao lado do imóvel atingido, também teve o muro lateral afetado.

A Defesa Civil da cidade esteve no local, realizou avaliação técnica e orientou a moradora a desocupar a residência caso houvesse aumento do volume de chuvas.

