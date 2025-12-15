MG: mulher fica ilhada em casa e parede do imóvel desaba após chuvas
Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros em Itabira, na Região Central de Minas. Ninguém ficou ferido
Uma mulher foi resgatada na noite desse domingo (14/12) depois de ficar ilhada dentro de sua casa em Itabira (MG), na Região Central do estado, informou o Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (15).
Conforme a corporação, uma forte correnteza se formou na Rua da Vargem, no Bairro Pedreira do Instituto, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região. Além do grande acúmulo de lama, houve a remoção de blocos do calçamento.
No final da rua, a casa da mulher foi invadida pela água. A inundação atingiu todos os cômodos da residência, alcançando aproximadamente 40 centímetros de altura. Ninguém ficou ferido.
"Em decorrência do evento houve o colapso de uma parede ao fundo do imóvel, em uma área de serviço, que desabou em razão de estar localizada em encosta adjacente a um riacho existente nos fundos do terreno", explicou o Corpo de Bombeiros.
A residência teve danos estruturais, bem como danos materiais. Foi constatado ainda que a empresa SAAE, responsável pelo tratamento de esgoto da região, situada ao final da Rua da Vargem, ao lado do imóvel atingido, também teve o muro lateral afetado.
A Defesa Civil da cidade esteve no local, realizou avaliação técnica e orientou a moradora a desocupar a residência caso houvesse aumento do volume de chuvas.
