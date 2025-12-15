Inaugurada visitação ao maior presépio de Minas

A partir de ontem (14/12) até 4 de janeiro de 2026 as pessoas poderão visitar o maior presépio de Minas Gerais, localizado na Paróquia São Geraldo Majela, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro.

Segundo o padre Fabiano Roberto, coordenador do presépio, em 2018 o mesmo recebeu o título de maior presépio de Minas Gerais. "E de lá para cá ficamos muito animados. Hoje nosso presépio tem 410 m² com animais de verdade e foi preparado durante 15 dias com a colaboração de mais de 100 pessoas", contou.

O padre destacou ainda que entre segunda e sexta-feira a visitação acontece entre 8h e meio-dia e das 14h às 21h. Aos sábados e domingos, o presépio está disponível entre 14h e 21h.

Durante a visitação ao maior presépio de Minas Gerais, os visitantes podem entrar no local e fazer uma imersão por um caminho indicado.

"Cada cantinho foi preparado com muito carinho para que você faça deste lugar, um local de descanso, de contemplação, de oração, de meditação, mas, principalmente, de unidade", considerou o padre Fabiano Roberto, que acredita que o presépio também é um ponto de encontro para as pessoas que gostam de arte. "Elas vão para ver o presépio e acabam se encontrando", complementou.

Ideia da imersão e dos animais

"Eu peço aos visitantes que façam duas experiências: de ser uma peça no presépio e que não seja apenas uma visita ou um tirar de fotos. Que você, ao entrar no presépio, faça uma imersão, ou seja, participe do presépio, se torne uma peça viva (...), caminhe nele e recorde a pobreza e simplicidade de Jesus, que não teve um lugar digno para nascer", complementou.

Ainda conforme o pároco, o presépio conta inclusive com alguns animais reais. "Temos um viveiro com pássaros, ao centro tem um lago com algumas carpas, um galinheiro que está na altura das crianças com alguns patos, pintinhos e galinhas. Todos os animais são cuidados por nós da paróquia. A ideia dos animais é ser um atrativo para as crianças".

O padre ainda destacou que a tradição de montar o presépio em escala maior foi iniciada em 2015. "Foi por influência de minha avó paterna, que ainda é viva e, desde aquela época, participo da montagem", complementou. "Temos um belo trabalho de marcenaria, com ricos detalhes de paisagismo, adornado por peças de artesanato", descreve.

Serviço

Presépio da Paróquia São Geraldo Majela

Rua Francisco Munhoz Lopes, 355, no Bairro Alfredo Freire, em Uberaba

Horários de visitação: segunda a sexta (das 8h às 12h, e de 14 às 21h) e sábado e domingo (14 às 21h).