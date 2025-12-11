Estilo de Vida
Época de presépios: entenda o significado da tradição que une fé e arte
Os presépios são símbolos que representam o nascimento de Jesus, o que dá sentido religioso ao Natal. Eles ajudam a reforçar valores como humildade, amor e união. Além disso, unem famílias e comunidades na celebração. Foto: Reprodução do Facebook
Os presépios são montados não apenas em espaços de acesso coletivo, mas também dentro das casas como elemento de decoração que se une à árvore e aos outros enfeites típicos da época. Foto: Reprodução do Facebook Ferreira Costa
Os presépios surgiram com São Francisco de Assis em 1223, na Itália, quando ele montou o primeiro com figuras reais. A intenção era tornar a história do nascimento de Cristo mais acessível ao povo. A partir disso, espalharam-se como uma tradição cristã. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Os presépios são populares em países como Itália, Espanha, Portugal e Brasil, além de outros países católicos na América Latina. Também são comuns em comunidades cristãs de França, Alemanha e Filipinas. Foto: Etan J. Tal/Wikimédia Commons
Um presépio tradicional inclui Jesus na manjedoura, Maria, José, anjos e os animais. Outras figuras comuns são os Reis Magos, pastores e uma estrela, representando a Estrela de Belém. Cenários podem incluir a gruta ou estábulo de Nazaré. Foto: Túrelio/Wikimédia Commons
A manjedoura é um cocho usado para alimentar animais, geralmente feito de madeira ou pedra. No contexto do Natal, foi o lugar onde o menino Jesus foi colocado após nascer. Simboliza humildade, simplicidade e acolhimento. Foto: Tony Atkin/Wikimédia Commons
A manjedoura é frequentemente feita de madeira rústica, simulando um cocho simples. Palha ou feno são usados para criar um ambiente acolhedor para o bebê Jesus. Alguns presépios modernos utilizam papel ou tecido para imitar esses materiais. Foto: Reprodução do Youtube
Maria foi a mãe de Jesus, escolhida por Deus por sua pureza e fé. Segundo a tradição cristã, ela concebeu Jesus pelo Espírito Santo. É reverenciada como exemplo de amor maternal e devoção. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
José foi o pai adotivo de Jesus e marido de Maria. Era carpinteiro e descendente da linhagem de Davi. Representa obediência a Deus e proteção à Sagrada Família. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Melchior, um dos Reis Magos, era possivelmente da Europa e levou ouro como presente. O ouro simbolizava a realeza de Jesus como rei dos judeus. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Gaspar, outro Rei Mago, teria vindo da Ásia, levando incenso como presente. O incenso representava a divindade e o papel espiritual de Jesus. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Baltasar, o terceiro Rei Mago, era da África e trouxe mirra. A mirra simbolizava a humanidade de Jesus e seu futuro sacrifício. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Os presépios podem ser feitos de madeira, barro ou porcelana, materiais tradicionais pela durabilidade. Outros incluem palha, tecido e papelão, oferecendo opções simples ou sofisticadas. Atualmente, plástico e resina também são populares por sua leveza. Foto: Reprodução do Facebook Atelier Dinho de Zezinho
Elementos comuns incluem a Estrela de Belém no topo, simbolizando a orientação dos Reis Magos. Animais como ovelhas e bois representam a humildade do local. Vegetações e musgos são adicionados para enriquecer a ambientação rural. Foto: Divulgação
A Estrela de Belém, mencionada na Bíblia, guiou os Reis Magos até o local do nascimento de Jesus. Interpretada como um fenômeno astronômico, pode ter sido uma conjunção de planetas ou uma supernova. Simboliza orientação divina, esperança e o cumprimento de profecias. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial através do Aplicativo Microsoft Designer
O presépio monumental de Alicante, na Espanha, é reconhecido pelo Guinness como o maior do mundo. Situado na Plaza del Ayuntamiento, destaca-se pelas figuras gigantes de José, Maria e o Menino Jesus, com mais de 10 metros de altura. Este presépio é um grande atrativo turístico durante o Natal. Foto: Reprodução Youtube
No Brasil, destaca-se o de Balneário Camboriú, Santa Catarina. É tradicionalmente montado em espaços públicos, como avenidas e praças, integrando a decoração natalina da cidade. As representações incluem figuras clássicas da Natividade, como Maria, José e o Menino Jesus com iluminação especial Foto: Divulgação
O Presépio Gigante de Marchetto, localizado em Mosso, Piemonte, é um dos maiores da Itália, com cerca de 200 figuras em tamanho natural. As cenas retratam a vida local do início do século XX, incluindo artesãos, famílias e atividades agrícolas, distribuídas por um percurso de 800 metros no centro histórico. Foto: Presépios - Divulgação
O menor presépio está na Europa. Feito em um grão de areia é uma obra de microminiatura criada com ferramentas especiais e sob microscópio. Ele inclui figuras detalhadas de Maria, José e o Menino Jesus, visíveis apenas com ampliação. A peça é considerada um marco de precisão artística e está exposta na Itália. Foto: Reprodução do Youtube canal Funny Donut
