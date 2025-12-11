Exposição gratuita revisita tradição de presépios em BH

Em clima natalino, o Centro de Arte Popular, que integra o Circuito Liberdade, inaugura nesta quinta (11/12) a exposição gratuita “Presépios: gesto, arte e vida”, reunindo obras que vão do artesanal ao contemporâneo. A mostra reúne várias releituras do nascimento de Jesus feitas em diferentes materiais. Aproximando memória, afeto e criação artística.

A fala de um dos curadores da exposição, Marcos Esteves, de 60 anos, ajuda a entender essa diversidade. “São 13 obras de artistas com identidades completamente diferentes: temos escultura, estandarte, pintura em acrílica e óleo, instalação artística, obras em aço…”. Ele também destaca que os artistas vêm de várias cidades mineiras, como Pará de Minas e Divinópolis, no Centro-Oeste, reforçando o caráter coletivo da exposição.

Inspirada na experiência de São Francisco de Assis, que transformou o presépio em vivência comunitária há mais de 800 anos, a mostra propõe um percurso sensível, quase um “mapa do afeto”, onde cada peça provoca memórias, cutuca o imaginário e abre espaço para novas interpretações.

As releituras tentam ampliar a visão sobre o presépio para além da representação religiosa. Segundo os curadores, essa tradição se reinventa a cada nova interpretação, seja nas mãos de quem cria ou no olhar de quem visita.

Os artistas participantes são: Ângela Costa, Angélica Santana, Elisa Pena, Heloisa Prado, Letícia Pinto, Lili Zaramela, Lorena Mascarenhas, Marcelo Silva, Márcio Silva, Michel Salazar, Regina Moraes, Robson Emerick e Zanne Neiva, com participação especial de Lenice Pitanguy.

A visitação é gratuita e a mostra integra a programação do Centro de Arte Popular, instituição do Circuito Liberdade dedicada a preservar e divulgar a arte popular mineira. O acervo do espaço inclui peças em madeira, cerâmica, tecelagem e outras linguagens distribuídas em 16 coleções, além de atividades educativas permanentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Exposição “Presépios: Gesto, Arte e Vida”

Abertura: 11/12, às 19h

Visitação: 11/12 a 22/01/26

Horários: terça a sexta, 12h às 18h30; sábados, domingos e feriados, 11h às 17h

Local: Centro de Arte Popular - Rua Gonçalves Dias, 1.608, Lourdes

Entrada gratuita

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice