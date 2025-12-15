Hemominas alerta para nível crítico no estoque de sangue em época de festas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Fundação Hemominas tem quatro tipo sanguíneos com estoque baixo e em alerta. O atual quadro de queda se deve ao período de festas de fim de ano e às chuvas, que tendem a contribuir para a ocorrência de tragédias. A instituição faz um apelo por doadores, especialmente dos pacientes O-.

O analista de Captação da Hemominas, Thiago Sindeaux, destacou a importância da colaboração da população. "É importante contar, sobretudo nesse período de final de ano, quando temos feriados prolongados e época de chuvas, que aumentam a ocorrência de acidentes, e faz com que ocorra um aumento da demanda por sangue", disse ele.

Conforme a atualização, o tipo com maior urgência é o O-, que se encontra em estado crítico. Conforme o analista, isso se deve à raridade do tipo sanguíneo que, segundo ele, é encontrado apenas em cerca de 7% da população do país.

Já os tipos O+, A- e B- estão em nível de alerta. Os estoques de A+, B+ e AB- atingem estado adequado, enquanto o AB+ está estável. Em relação ao fator Rh (+ ou -), os tipos sanguíneos negativos estão com queda de 30%. O mesmo acontece com os positivos, com exceção do O+ que está com queda de 21%.

"Isso faz com que gere em todos os hemocentros do país em determinado momento, incluindo em MG, uma queda desse tipo sanguíneo, fazendo com que fique em estoques críticos. Além dele ser o sangue universal e poder ser utilizado em pacientes de qualquer outro tipo sanguíneo", explica ele.

Segundo Thiago, a Hemominas trabalha com um quadro de hemocomponentes, o qual é diariamente veiculado no site e nas redes sociais da fundação, e considera os níveis de estoque de todos os grupos. "Essa definição é baseada nas demandas transfusionais e na oferta de sangue existente para o atendimento dessa demanda", afirma.

O estoque chega em estado de alerta ou crítico, quando se aproxima do limite de segurança transfusional em relação a média de solicitações de hemocomponentes feitos pelos hospitais e unidades contratantes. "Por isso, é muito importante contar com a população para comparecer a uma unidade e realizar a doação", menciona Sindeaux.

O Estado de Minas solicitou uma média de a partir de quando é considerado alerta, mas a fundação informou que não há um número, já que "varia de acordo com a demanda dos hospitais".

Como se tornar um doador?

"Para se tornar um doador voluntário basta ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50kg, estar com a saúde geral em bom estado e ir bem hidratado e alimentado", ressaltou o analista.

O cidadão pode realizar o agendamento pelo site do governo de Minas ou pelo aplicativo MGapp – Cidadão. As condições e restrições para fazer a doação podem ser encontradas no site da Fundação Hemominas.