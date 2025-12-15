Assine
overlay
Início Gerais
LAGOA SANTA

Mulher presa em flagrante por injúria racial é solta na Grande BH

Ela foi detida na noite de sábado (13/12) depois de chamar a funcionária de um bar de "neguinha" e "macaca". Liberdade provisória foi concedida no domingo

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
15/12/2025 18:29

compartilhe

SIGA
x
Viatura PMMG
Mulher confessou que ofendeu a vítima, mas alegou não ver problema no que foi dito crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press

A justiça determinou liberdade provisória para uma mulher presa em flagrante por injúria racial em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (14/12). O crime aconteceu em um bar na Avenida Getúlio Vargas, na orla do Centro da cidade, na noite de sábado (13/12). A mulher, de 46 anos, proferiu ofensas a uma funcionária do estabelecimento ao questionar a cobrança de uma dose de tequila.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em sua decisão, o juiz Rodrigo Fernando Colosimo, da Vara Plantonista da Microrregião LIV, afirmou que a medida atende a um pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e considera que a mulher é ré primária. Apesar da liberdade provisória, a suspeita não foi entrar ou manter contato com a vítima e com as testemunhas por qualquer meio, inclusive eletrônico e por intermédio de outra pessoa.

Leia Mais

Na noite de sábado, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao bar. No local, os militares encontraram diversas pessoas chamando a suspeita de racista. Antes mesmo de ser questionada, a mulher, que é dentista, começou a exigir que fosse chamada de doutora, afirmando possuir mestrado e, segundo o boletim de ocorrência, “demonstrando comportamento arrogante e debochado perante funcionários, clientes e a própria guarnição”.

Segundo a vítima, ela afirmou que a mulher, depois de questionar a cobrança de uma dose de tequila, passou a ofendê-la de forma reiterada. A funcionária relatou que, entre outros xingamentos, o cliente dizia: “Pretinha, neguinha, macaca. Você está com inveja dos meus olhos e do meu cabelo só porque você é preta?”.

Ainda segundo o depoimento, a mulher demonstrava “comportamento de superioridade” e, a todo momento, abanava os cabelos, afirmando ser “loira”, “doutora” e insinuava que todos tinham “inveja” de sua condição social e aparência física.

O que disse a suspeita?

Aos policiais, a mulher disse que se sentiu insatisfeita com o atendimento prestado pela funcionária e, por isso, admitiu que passou a se referir a ela usando expressões relacionadas a sua cor de pele. A suspeita então confessou que chamou a vítima de “neguinha” e “pretinha”, e alegou não ver problema nas expressões utilizadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Qual a diferença entre racismo e injúria racial?

Apesar de ambos os crimes serem motivados por preconceito de raça, de etnia ou de cor, eles diferem no modo como é direcionado à vítima. Enquanto o crime de racismo é direcionado à coletividade de um grupo ou raça, a injúria racial, descrita no artigo 140 do Código Penal Brasileiro, é direcionada a um indivíduo específico e classificada como ofensa à honra do mesmo.

O Código Penal prevê que injúria racial é um crime onde cabe o pagamento de fiança e prescreve em oito anos. Prevista no artigo 140, parágrafo 3, informa que a pena pode variar de um a três anos de prisão e multa.

Tópicos relacionados:

grande-bh injuria-racial lagoa-santa policia racismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay