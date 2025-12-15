Cinco regiões de BH estão sob alerta de risco geológico forte; saiba quais
O aviso foi atualizado pela Defesa Civil nesta segunda-feira (15/12) e segue válido até amanhã. Veja como se proteger
A Defesa Civil de Belo Horizonte atualizou as regiões sob alerta de risco geológico nesta segunda-feira (15/12). Devido ao volume de chuvas que atingiu a cidade e a previsão de novas pancadas, cinco regiões estão em risco.
Conforme o órgão o aviso é válido até terça (16/12). Estão incluídas no alerta de risco forte as regiões Oeste, Noroeste, Centro-Sul, Hipercentro e Leste.
O comunicado altera a atualização da noite desse domingo (14), em que existia risco forte nas regiões Oeste, Noroeste e Leste e alerta moderado para Pampulha, Venda Nova e Centro-Sul.
Nesses casos, é recomendado atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Em caso de emergência ligue para a Defesa Civil (199) e para o Corpo de Bombeiros Militar (193).
Quais os sinais de desabamentos?
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos
Recomendação:
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.