DESABAMENTO

Cinco regiões de BH estão sob alerta de risco geológico forte; saiba quais

O aviso foi atualizado pela Defesa Civil nesta segunda-feira (15/12) e segue válido até amanhã. Veja como se proteger

15/12/2025 16:22

Devido aos grandes volumes de chuvas e a previsão de novas, o Hipercentro de BH entrou na lista de alerta
Devido aos grandes volumes de chuvas e a previsão de novas, o Hipercentro de BH entrou na lista de alerta

A Defesa Civil de Belo Horizonte atualizou as regiões sob alerta de risco geológico nesta segunda-feira (15/12). Devido ao volume de chuvas que atingiu a cidade e a previsão de novas pancadas, cinco regiões estão em risco.

Conforme o órgão o aviso é válido até terça (16/12). Estão incluídas no alerta de risco forte as regiões Oeste, Noroeste, Centro-Sul, Hipercentro e Leste.

O comunicado altera a atualização da noite desse domingo (14), em que existia risco forte nas regiões Oeste, Noroeste e Leste e alerta moderado para Pampulha, Venda Nova e Centro-Sul.

Nesses casos, é recomendado atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Em caso de emergência ligue para a Defesa Civil (199) e para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Quais os sinais de desabamentos?

  • Trinca nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos

Recomendação:

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calha no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.

