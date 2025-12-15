IPTU 2026 em BH: o que já se sabe sobre datas e valores

Proprietários de imóveis em Belo Horizonte começam a se preparar para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026. Embora a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ainda não tenha divulgado o calendário oficial, a publicação de regras e datas costuma ocorrer entre o fim de dezembro e o início de janeiro, permitindo um planejamento antecipado.

A expectativa é que o modelo dos anos anteriores seja mantido, oferecendo opções de pagamento à vista com desconto ou parcelado. Compreender como o imposto é calculado e quais são as modalidades de quitação ajuda o contribuinte a organizar as finanças e aproveitar os benefícios fiscais oferecidos pela administração municipal.

Reajuste e cálculo do imposto

O valor do IPTU em Belo Horizonte é calculado com base no valor venal do imóvel, que é uma estimativa de preço de mercado feita pelo poder público. Anualmente, esse valor é corrigido por um índice de inflação para manter seu poder de compra. A prefeitura geralmente utiliza o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fazer essa atualização.

Para saber o valor do imposto, aplicam-se alíquotas progressivas sobre o valor venal, que variam conforme o tipo de uso (residencial, comercial ou lotes) e a faixa de valor do imóvel. Portanto, o reajuste que o cidadão sentirá no bolso dependerá tanto da atualização do VVI quanto de possíveis mudanças nas alíquotas, que precisam ser aprovadas pela Câmara Municipal.

Como acessar a guia do IPTU

Quando as guias estiverem disponíveis, a consulta e a emissão poderão ser feitas de forma online. O acesso geralmente ocorre pelo portal da Prefeitura de Belo Horizonte ou pelo aplicativo PBH. Os carnês também são enviados pelos Correios aos endereços dos contribuintes, mas a versão digital é uma alternativa mais rápida e segura para garantir o pagamento dentro do prazo. Para saber como acessar a guia do IPTU, é importante ficar atento aos canais oficiais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata