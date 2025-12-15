Chuva em Minas: cerca de 250 árvores caem em três dias
Apenas na Região Metropolitana de Belo Horizonte foram registradas 100 ocorrências no mesmo período. Quedas comprometeram imóveis
compartilheSIGA
A temporada das águas tem causado estragos em Minas Gerais desde o último final de semana. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), eles receberam cerca de 250 chamados para árvores caídas em todo o estado desde sexta-feira (12/12), mesmo dia em que Belo Horizonte foi atingida por um temporal. Nesse período, mais de 100 ocorrências foram registradas na Grande BH.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Entre a manhã desse domingo (14/12) e a manhã desta segunda-feira (15/12), os militares atenderam cerca de 30 ocorrências na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A reportagem do Estado de Minas flagrou árvores caídas em vias públicas em pelo menos cinco pontos, com maior concentração nas regiões Pampulha e Venda Nova.
Foram registradas quedas de árvores na Rua Dalva de Matos, no Bairro Rio Branco, em Venda Nova; nas avenidas Ministro de Oliveira Salazar e Deputado Anuar Menhem, ambas no Bairro Santa Mônica; e na Rua Deputado Wilson Tanure, no Bairro Santa Amélia; e Rua Augusto de Lima Júnior, no Bairro Santa Branca, na Região Pampulha.
Em nota, a Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb) informou que, devido ao grande número de árvores caídas por causa da forte chuva de sexta, está sendo priorizado o recolhimento de galhos onde há bloqueio de vias de trânsito intenso, desde a manhã de sábado (13/12). "Posteriormente, serão recolhidos os galhos nos demais locais onde houve ocorrências de queda de árvore sem bloqueio de via", disse a nota.
Falta de energia
As quedas comprometeram parcialmente algumas casas, como muros de entrada e portões. Além do transtorno da queda da árvore, Flávia Souza Machado, moradora do Bairro Rio Branco, relatou estar sem energia elétrica desde sexta-feira. A falta de energia tem comprometido a rotina da vizinhança, que relatou ter perdido alimentos por falta de refrigeração, além de ter outras tarefas cotidianas dificultadas.
“Desde sexta-feira estamos sem luz. Alguns vizinhos aqui ainda têm energia, mas a maioria está sem. Eles (vizinhos com energia) conseguiram ajudar a gente, pegando carne, mas muita coisa vai perder aqui na geladeira desligada. Não tem como levar tudo, porque é muita coisa”, contou.
De acordo com Flávia, que é filha da dona da residência, há mais de duas semanas ela vinha pedindo que a árvore fosse podada, assim como outras da mesma rua foram. No entanto, o pedido não foi atendido. Ela alega que foi informada pelo Corpo de Bombeiros que o caminhão que eles utilizavam não era apropriado para realizar o serviço. A corporação disse, ainda, que realizaria o trabalho na manhã do dia seguinte, mas não o fizeram.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Cemig informou que a energia foi restabelecida por volta das 12h30 e reforçou que é necessário que os moradores abram chamado para restabelecer o serviço. De acordo com nota da Cemig, "alguns clientes acabam ficando, de forma individual, um tempo maior sem energia, por não avisar a companhia".