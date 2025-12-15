Queda de árvore interdita BR-116 e provoca lentidão nesta segunda (15/11)

Uma árvore de grande porte caiu e interditou a BR-116 na manhã desta segunda-feira (15/12), em Inhapim (MG), na Região do Vale do Rio Doce.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 6h, no km 495 da rodovia. Inicialmente, o trecho ficou interditado, sem previsão de liberação.

Cerca de 30 minutos depois, a PRF informou que o tráfego passou a fluir com lentidão pelo acostamento, operando em sistema de siga e pare.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a árvore caída sobre a pista, bloqueando três faixas da rodovia, sobrando apenas o acostamento, onde os carros estavam passando. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o corte da árvore e auxiliar na liberação da via.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Até o momento, não há registro de feridos. A queda foi por causa da chuva que atingiu a região e afetou outro ponto na mesma rodovia, em Governador Valadares (MG), onde o trânsito está fluindo em meia pista, depois de queda de barreira.