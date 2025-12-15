Moradores de de BH estão sem energia há quase três dias

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

Moradores do Bairro Rio Branco, na Região Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), relatam estar sem energia elétrica desde sexta-feira (12/12), quando a cidade foi atingida por um temporal. A falta de energia tem comprometido a rotina da vizinhança, que relatou ter perdido alimentos por falta de refrigeração, além de ter outras tarefas cotidianas dificultadas.

“Desde sexta-feira estamos sem luz. Alguns vizinhos aqui ainda têm energia, mas a maioria está sem. Eles [vizinhos com energia] conseguiram ajudar a gente, pegando carne, essas coisas assim, mas muita coisa vai perder aqui na geladeira desligada. Não tem como levar aqui pra todo mundo, porque é muita coisa”, conta a moradora Flávia Souza Machado.

Além do transtorno, uma árvore de grande porte caiu em cima de uma casa na Rua Dalva de Matos, 46, prejudicando ainda mais as pessoas que moram no local. De acordo com Flávia, que é filha da dona da residência, há mais de duas semanas ela vinha pedindo que a árvore fosse podada, assim como outras da mesma rua foram.

No entanto, o pedido não foi atendido. Ela alega que foi informada pelo Corpo de Bombeiros que o caminhão que eles utilizavam não era apropriado para realizar o serviço. A corporação disse, ainda, que realizaria o trabalho na manhã do dia seguinte, mas não o fizeram.

Com a forte chuva da noite desse domingo (14/12), a espécime caiu em cima da casa de Flávia, causando um estrago ainda maior. A reportagem flagrou a árvore caída na rua. Nas imagens, é possível observar a raiz exposta e o tamanho da árvore.

A Cemig informou que equipes da companhia estão no local para realizar o restabelecimento da energia, mas reforça que é necessário que os moradores abram chamado, para restabelecer o serviço. De acordo com nota da Cemig, "alguns clientes acabam ficando, de forma individual, um tempo maior sem energia, por não avisar a companhia".

Em nota, a Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb) informou que, devido ao grande número de árvores caídas devido à forte chuva de sexta, está sendo priorizado o recolhimento de galhos onde há bloqueio de vias de trânsito intenso, desde a manhã de sábado (13). "Posteriormente, serão recolhidos os galhos nos demais locais onde houve ocorrências de queda de árvore sem bloqueio de via" diz a nota.