PREJUÍZOS APÓS TEMPORAL

Vídeos mostram ruas alagadas depois de chuva forte em cidades de MG

Moradores de cidades do interior do estado registraram transtornos; número de municípios em situação de emergência subiu para 56

15/12/2025 09:56

Gravações feita por moradores mostram ruas alagadas depois de forte chuva em cidades de Minas
Gravações feita por moradores mostram ruas alagadas depois de forte chuva em cidades de Minas

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ruas alagadas depois de fortes chuvas que atingiram cidades de Minas Gerais nesse fim de semana. Um dos registros é de Manhuaçu, na Zona da Mata, onde uma rua próxima ao Trevo do Cafeicultor ficou completamente alagada nesse domingo (14/12). 

As imagens mostram, além da via tomada pela água, alguns motoristas se arriscarando a atravessar a enxurrada,  mesmo diante do risco.

Em Itabira, na Região Central do estado, a chuva provocou alagamentos no Bairro Pedreira do Instituto. Os vídeos revelam a força da água descendo pela rua e quase encobrindo um veículo estacionado.

Cidades em emergência em MG

De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais nesta segunda-feira (15/12), o número de municípios em situação de emergência devido às chuvas subiu de 55 para 56 cidades. O total é mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando 23 municípios estavam nessa condição.

Ainda segundo o órgão estadual, Minas tem cerca de dois mil desalojados, pessoas que precisaram deixar suas residências e buscar abrigo com amigos ou familiares. Esse número permanece estabilizado desde 30 de novembro.

Confira a lista das cidades em situação de emergência.

