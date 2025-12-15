Chuva vai dar trégua em BH? Veja previsão do tempo para esta segunda (15)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte (MG) tem registrado fortes chuvas desde sexta-feira (8/12) e, segundo a meteorologia, não deve ter trégua nesta segunda-feira (15/12).

De acordo com a Defesa Civil de BH, a semana começa chuvosa, com máxima prevista de 30°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.

Conforme a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento.

Segundo o órgão municipal, a mínima registrada foi de 18,4°C na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 2h, com sensação térmica de 14,7°C, e na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, às 5h10.

Mínimas registradas por regional em 15/12

Barreiro: 19,3 °C, às 3h15.

19,3 °C, às 3h15. Centro-Sul: 18,4 °C, às 5h10.

18,4 °C, às 5h10. Oeste: 18,4 °C, com sensação térmica de 14,7 °C, às 2h.

18,4 °C, com sensação térmica de 14,7 °C, às 2h. Pampulha: 19,8 °C, com sensação térmica de 21,9 °C, às 5h.

19,8 °C, com sensação térmica de 21,9 °C, às 5h. Venda Nova: 20,2 °C, às 5h05.

Acumulado de chuvas

A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Até a manhã desta segunda-feira, a região Centro-Sul já havia contabilizado 264,9 mm, liderando entre as regionais, seguida da Região Nordeste, com 241,6 mm. O volume de água representa 78,1% e 71,2%, respectivamente, do total aguardado para os 31 dias do mês.

Devido ao volume de chuvas registrado nos últimos dias e previsão de novas precipitações, as regionais Oeste, Noroeste e Leste estão sob alerta de risco geológico forte e Venda Nova, Pampulha e Centro-Sul sob alerta moderado até terça-feira (16/12).



Acumulado (mm) em dezembro até 5h30 do dia 15



Barreiro: 162,2 (47,8%)

Centro-Sul: 264,9 (78,1%)

Hipercentro: 153,4 (45,2%)

Leste: 214,6 (63,3%)

Nordeste: 241,6 (71,2%)

Noroeste: 202,0 (59,6%)

Norte: 185,2 (54,6%)

Oeste: 188,4 (55,6%)

Pampulha: 147,0 (43,4%)

Venda Nova: 163,4 (48,2%)

Média climatológica de dezembro: 339,1 mm

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações