Chuva vai dar trégua em BH? Veja previsão do tempo para esta segunda (15)
Seis das 10 regiões de Belo Horizonte ultrapassaram mais da metade da quantidade de chuva esperada para o mês; Defesa Civil emitiu alerta de risco geológico
compartilheSIGA
Belo Horizonte (MG) tem registrado fortes chuvas desde sexta-feira (8/12) e, segundo a meteorologia, não deve ter trégua nesta segunda-feira (15/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Defesa Civil de BH, a semana começa chuvosa, com máxima prevista de 30°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.
Leia Mais
Conforme a previsão, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento.
Segundo o órgão municipal, a mínima registrada foi de 18,4°C na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 2h, com sensação térmica de 14,7°C, e na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, às 5h10.
Mínimas registradas por regional em 15/12
- Barreiro: 19,3 °C, às 3h15.
- Centro-Sul: 18,4 °C, às 5h10.
- Oeste: 18,4 °C, com sensação térmica de 14,7 °C, às 2h.
- Pampulha: 19,8 °C, com sensação térmica de 21,9 °C, às 5h.
- Venda Nova: 20,2 °C, às 5h05.
Acumulado de chuvas
A quantidade de água da chuva é medida por milímetros (mm), sendo que a média climatológica do mês para o município é de 339,1 mm, número alto comparado aos outros meses do ano.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, se chover 20 mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Até a manhã desta segunda-feira, a região Centro-Sul já havia contabilizado 264,9 mm, liderando entre as regionais, seguida da Região Nordeste, com 241,6 mm. O volume de água representa 78,1% e 71,2%, respectivamente, do total aguardado para os 31 dias do mês.
Devido ao volume de chuvas registrado nos últimos dias e previsão de novas precipitações, as regionais Oeste, Noroeste e Leste estão sob alerta de risco geológico forte e Venda Nova, Pampulha e Centro-Sul sob alerta moderado até terça-feira (16/12).
Acumulado (mm) em dezembro até 5h30 do dia 15
- Barreiro: 162,2 (47,8%)
- Centro-Sul: 264,9 (78,1%)
- Hipercentro: 153,4 (45,2%)
- Leste: 214,6 (63,3%)
- Nordeste: 241,6 (71,2%)
- Noroeste: 202,0 (59,6%)
- Norte: 185,2 (54,6%)
- Oeste: 188,4 (55,6%)
- Pampulha: 147,0 (43,4%)
- Venda Nova: 163,4 (48,2%)
Média climatológica de dezembro: 339,1 mm
O que fazer em caso de chuva?
O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).