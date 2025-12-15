Assine
TROMBA D’ÁGUA

Vídeo: cachoeira Véu da Noiva, na Serra do Cipó, transborda devido à chuva

Prefeitura de município próximo recomenda que moradores evitem áreas de risco

AP
Alice Pimenta*
15/12/2025 12:03

Cachoeira da Serra do Cipó (MG) transborda por causa da chuva
Cachoeira da Serra do Cipó (MG) transborda por causa da chuva crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cachoeira Véu da Noiva, na Serra do Cipó (MG), transbordou nesse fim de semana, devido às chuvas intensas na região. Em vídeos registrados na tarde desse domingo (14/12), é possível ver a água avançando muito além do poço da cachoeira.

A Prefeitura de Santana do Riacho (MG), cidade mais próxima à cachoeira, na Região Central do estado, publicou nota em redes sociais, na manhã desta segunda-feira (15/12) alertando que as chuvas intensas no município exigem atenção redobrada. 

A prefeitura pede que os moradores evitem áreas de risco e afirma que, em caso de emergência, a Defesa Civil do município (31 98306-5862) e o Corpo de Bombeiros (193) devem ser acionados. 

A Prefeitura também afirmou que segue monitorando a situação e adotando as medidas necessárias para garantir a segurança da população nesse período de chuvas. 

cachoeira chuva minas-gerais serra-do-cipo turismo

