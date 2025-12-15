Vídeo: cachoeira Véu da Noiva, na Serra do Cipó, transborda devido à chuva

A cachoeira Véu da Noiva, na Serra do Cipó (MG), transbordou nesse fim de semana, devido às chuvas intensas na região. Em vídeos registrados na tarde desse domingo (14/12), é possível ver a água avançando muito além do poço da cachoeira.

A Prefeitura de Santana do Riacho (MG), cidade mais próxima à cachoeira, na Região Central do estado, publicou nota em redes sociais, na manhã desta segunda-feira (15/12) alertando que as chuvas intensas no município exigem atenção redobrada.

A prefeitura pede que os moradores evitem áreas de risco e afirma que, em caso de emergência, a Defesa Civil do município (31 98306-5862) e o Corpo de Bombeiros (193) devem ser acionados.

A Prefeitura também afirmou que segue monitorando a situação e adotando as medidas necessárias para garantir a segurança da população nesse período de chuvas.