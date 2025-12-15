Assine
Proprietário de imóvel é investigado por extorsão sexual contra inquilina

Apurações apontam que o suspeito insinuava possíveis represálias relacionadas ao contrato de locação caso suas exigências não fossem atendidas

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
15/12/2025 20:07

Polícia cumpre mandado contra extorsão em Lagoa Grande
Polícia cumpre mandado contra extorsão em Lagoa Grande crédito: Divulgação/PCMG

A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão domiciliar no município de Lagoa Grande, no Norte de Minas Gerais em uma investigação sobre extorsão de cunho sexual envolvendo o dono de um imóvel e a inquilina.

A medida foi autorizada pela Justiça após representação da polícia. Segundo os levantamentos, o proprietário teria se aproveitado "da relação de dependência habitacional para ameaçá-la e constrangê-la, com o objetivo de obter vantagens de natureza sexual".

As apurações indicam que o suspeito insinuava possíveis represálias relacionadas ao contrato de locação caso suas exigências não fossem atendidas.

Além do mandado de busca e apreensão, foi concedida medida protetiva de urgência, determinando que o investigado não tenha qualquer tipo de contato com a vítima, seja presencial ou por meios virtuais.

Durante a operação, o telefone celular do investigado foi apreendido e será encaminhado para perícia técnica.

As investigações continuam, e a Polícia Civil não descarta a possibilidade de existirem outras vítimas.

