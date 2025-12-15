Grande BH: Cabo da PM é preso por suspeita de envolvimento em homicídio
Prisão preventiva aconteceu durante operação do MPMG. Crime foi registrado em Pedro Leopoldo, em setembro deste ano
Um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi preso durante uma operação relacionada às investigações de um homicídio que aconteceu em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em setembro deste ano. Durante a ofensiva do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e das polícias Civil e Militar, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas para endereços em Pedro Leopoldo, Esmeraldas e Belo Horizonte.
O crime aconteceu em 26 de setembro deste ano. No dia, dois homens armados e encapuzados invadiram a casa da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Na época, testemunhas confirmaram a dinâmica do ataque e relataram que os suspeitos fugiram do local. A saída do imóvel foi flagrada por câmeras de segurança, que captaram a movimentação dos investigados antes e depois do crime.
As investigações mostraram que, na véspera do homicídio, os suspeitos já haviam tentado matar a vítima. Em nota, o MPMG afirmou que a atuação conjunta das forças de segurança permitiu uma rápida coleta de provas que garantiu os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.
“O cumprimento de mandado de prisão em desfavor de um policial militar evidencia o compromisso institucional das forças envolvidas com a legalidade, imparcialidade e enfrentamento qualificado da criminalidade, independentemente da condição funcional do investigado”, afirmou o MPMG.
Apesar das prisões, as investigações continuam para analisar mais circunstâncias sobre o crime. A reportagem procurou a Polícia Militar, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.