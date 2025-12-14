Homem é surpreendido e morto dentro de casa em Belo Horizonte
Vítima foi encontrada caída no chão de casa pelo pai. Testemunha afirmou que o suspeito invadiu o imóvel e disparou contra o homem
Um homem de 27 anos foi encontrado morto dentro de casa na Vila São Jorge, no Aglomerado Morro das Pedras, Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (14/12). Ele foi atingido por disparos.
Conforme o registro de ocorrência, os militares chegaram ao local e encontraram a vítima caída no chão, já sem vida. O pai do jovem afirmou que ele já havia se envolvido com o tráfico de drogas da região, mas não fazia mais parte da organização criminosa.
O pai da vítima ainda contou que estava dormindo quando ouviu o barulho dos disparos. Ao se levantar e percorrer a casa, encontrou o filho caído.
Uma segunda testemunha afirmou que estava em casa com o jovem quando um homem entrou no imóvel, efetuou os disparos e fugiu. O suspeito, de 37 anos, foi identificado e qualificado no boletim de ocorrência, mas não foi preso.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).