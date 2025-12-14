Assine
EM INVESTIGAÇÃO

Homem é surpreendido e morto dentro de casa em Belo Horizonte

Vítima foi encontrada caída no chão de casa pelo pai. Testemunha afirmou que o suspeito invadiu o imóvel e disparou contra o homem

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Repórter
14/12/2025 08:45

Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
Suspeito foi identificado por testemunha, mas até o momento não foi preso crédito: arquivo/EM

Um homem de 27 anos foi encontrado morto dentro de casa na Vila São Jorge, no Aglomerado Morro das Pedras, Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (14/12). Ele foi atingido por disparos.

Conforme o registro de ocorrência, os militares chegaram ao local e encontraram a vítima caída no chão, já sem vida. O pai do jovem afirmou que ele já havia se envolvido com o tráfico de drogas da região, mas não fazia mais parte da organização criminosa.

O pai da vítima ainda contou que estava dormindo quando ouviu o barulho dos disparos. Ao se levantar e percorrer a casa, encontrou o filho caído.

Uma segunda testemunha afirmou que estava em casa com o jovem quando um homem entrou no imóvel, efetuou os disparos e fugiu. O suspeito, de 37 anos, foi identificado e qualificado no boletim de ocorrência, mas não foi preso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

