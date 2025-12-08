Homem é jogado para fora de carro e morto a tiros em BH
Suspeitos fugiram depois do crime. O caso foi registrado no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de BH, nesta segunda-feira (8/12)
compartilheSIGA
Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (8/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O crime aconteceu na Rua Divino Espírito Santo. Informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dão conta deque a vítima teria sido jogada para fora de um carro, possivelmente um Fiat Palio de cor branca, e atingido com diversos disparos de arma de fogo.
Leia Mais
Depois do ataque, conforme testemunhado à PMMG, os suspeitos teriam fugido em direção à BR-381.
Militares do 16º Batalhão estão no local. A perícia da Polícia Civil e o rabecão são aguardados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Até o momento, os suspeitos não foram identificados ou presos. A ocorrência está em andamento.