Homem é jogado para fora de carro e morto a tiros em BH

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (8/12).

O crime aconteceu na Rua Divino Espírito Santo. Informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dão conta deque a vítima teria sido jogada para fora de um carro, possivelmente um Fiat Palio de cor branca, e atingido com diversos disparos de arma de fogo.

Depois do ataque, conforme testemunhado à PMMG, os suspeitos teriam fugido em direção à BR-381.

Militares do 16º Batalhão estão no local. A perícia da Polícia Civil e o rabecão são aguardados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, os suspeitos não foram identificados ou presos. A ocorrência está em andamento.