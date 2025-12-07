Homem é morto a tiros em área de sítios de Divinópolis

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Após ouvirem tiros, moradores de sítios da Rua Armando Gontijo da Fonseca, no Bairro Grajaú, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, chamaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o corpo de um homem assassinado, com tiros no tórax e no braço esquerdo.

Dois suspeitos foram presos. Um deles, estranhamente, chegou ao local do crime bastante exaltado e portava um revólver. O segundo foi preso no mesmo bairro e também estava armado com um revólver.

No local do crime, os peritos encontraram uma pistola, três carregadores, 33 munições, um celular, um cartão bancário e R$ 185 em dinheiro. Essas apreensões afastam, segundo a polícia, a hipótese de latrocínio.

Há ainda um terceiro suspeito de participação no crime, um homem que já teria sido identificado, mas ainda não foi preso. A motivação do crime continua desconhecida.

