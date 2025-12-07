Mais uma vítima da guerra do tráfico na Grande BH
Vítima vinha recebendo ameaças de morte do líder do tráfico no Bairro Bom Destino
A guerra do tráfico de drogas fez mais uma vítima em Minas Gerais. Um homem de 28 anos, que vinha recebendo ameaças, foi morto na noite deste sábado (6/12), com oito tiros. O crime ocorreu na rua Pequizeiros, no Bairro Bom Destino, em Santa Luzia (MG), Região Metropolitana de BH.
Segundo informações da mãe da vítima, as ameaças vinham ocorrendo já há muitos dias. O autor destas seria o líder do tráfico de drogas na região, conhecido por “Muleta”.
A perícia da Polícia Civi informou que a vítima tem oito perfurações, sendo cinco no lado esquerdo do tórax e três na cabeça. Ao lado do corpo foram encontrados quatro cartuchos calibre 12 e 15 380.
O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia.