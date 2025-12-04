Assine
HOMICÍDIO

Suspeita de matar marido e forjar suicídio é presa na Zona da Mata de MG

Morte inicialmente tratada como suicídio foi declarada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) como homicídio

Publicidade
AP
Alice Pimenta*
04/12/2025 13:02

Mulher é presa preventivamente suspeita de matar e simular suicídio do marido
Mulher é presa preventivamente suspeita de matar e simular suicídio do marido crédito: Divulgação/PCMG

Uma mulher de 56 anos foi presa preventivamente, nessa terça-feira (2/12), em Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas Gerais por suspeita de ter assassinado o marido e simulado um suicídio. A morte, inicialmente dada como autoextermínio, foi declarada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), como homicídio.

A vítima, um homem de 54 anos, foi encontrado morto em sua casa no bairro Santa Luzia em 7 de novembro deste ano. Segundo informações da Polícia Civil, na ocasião, a esposa da vítima relatou aos policiais que o marido teria tirado a própria vida utilizando uma faca encontrada sobre o corpo.

Testemunhas e familiares afirmaram que o casal mantinha um relacionamento conflituoso, marcado por episódios de maus-tratos atribuídos à mulher. A partir desses relatos, a hipótese de homicídio ganhou força e o caso passou a ser investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

O laudo pericial descartou a possibilidade de suicídio, concluindo que o ferimento foi provocado por outra pessoa, com instrumento perfurocortante. Investigações apontaram que apenas o casal estava na residência no momento da morte.

Leia Mais

A perícia também constatou incompatibilidade entre a faca encontrada sobre o abdômen da vítima e o ferimento, indicando possível manipulação da cena do crime e ocultação da arma real utilizada. Questionada, a investigada afirmou ter tido um “apagão” de memória após discutir com o marido.

Com o intuito de “garantir a ordem pública, proteger a investigação e assegurar a aplicação da lei penal”, a delegada responsável pelo caso determinou a prisão preventiva da suspeita, que foi encaminhada ao sistema prisional. As investigações seguem em andamento.

