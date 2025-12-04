Suspeita de matar marido e forjar suicídio é presa na Zona da Mata de MG
Morte inicialmente tratada como suicídio foi declarada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) como homicídio
Uma mulher de 56 anos foi presa preventivamente, nessa terça-feira (2/12), em Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas Gerais por suspeita de ter assassinado o marido e simulado um suicídio. A morte, inicialmente dada como autoextermínio, foi declarada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), como homicídio.
A vítima, um homem de 54 anos, foi encontrado morto em sua casa no bairro Santa Luzia em 7 de novembro deste ano. Segundo informações da Polícia Civil, na ocasião, a esposa da vítima relatou aos policiais que o marido teria tirado a própria vida utilizando uma faca encontrada sobre o corpo.
Testemunhas e familiares afirmaram que o casal mantinha um relacionamento conflituoso, marcado por episódios de maus-tratos atribuídos à mulher. A partir desses relatos, a hipótese de homicídio ganhou força e o caso passou a ser investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).
O laudo pericial descartou a possibilidade de suicídio, concluindo que o ferimento foi provocado por outra pessoa, com instrumento perfurocortante. Investigações apontaram que apenas o casal estava na residência no momento da morte.
A perícia também constatou incompatibilidade entre a faca encontrada sobre o abdômen da vítima e o ferimento, indicando possível manipulação da cena do crime e ocultação da arma real utilizada. Questionada, a investigada afirmou ter tido um “apagão” de memória após discutir com o marido.
Com o intuito de “garantir a ordem pública, proteger a investigação e assegurar a aplicação da lei penal”, a delegada responsável pelo caso determinou a prisão preventiva da suspeita, que foi encaminhada ao sistema prisional. As investigações seguem em andamento.