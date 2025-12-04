Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Homem morre após ser encontrado gravemente ferido e amordaçado em canavial

Segundo a PM de Uberaba, no Triângulo Mineiro, a vítima foi localizada inconsciente à margem da BR-262 e morreu a caminho do hospital

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
04/12/2025 17:52

compartilhe

SIGA
x
Homem morre após ser encontrado gravemente ferido e amordaçado em canavial
Homem morre após ser encontrado gravemente ferido e amordaçado em canavial crédito: PMMG/Divulgação

Um homem morreu na manhã desta quinta-feira (4/12) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após ser encontrado gravemente ferido e amordaçado com uma camiseta, à margem da BR-262, em área de canavial nas proximidades da cidade. Ninguém foi preso e, até o momento, suspeitos do homicídio não foram identificados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo informações da assessoria de imprensa da 5ª Região de Polícia Militar (RPM), a vítima morreu a caminho de hospital dentro da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Leia Mais

A vítima, segundo popular que acionou a PM, foi deixada no local por um motorista de carro, que, em seguida, fugiu.

Os militares localizaram a vítima ainda com sinais vitais, mas inconsciente, amordaçada com uma camiseta azul e com vários ferimentos, incluindo hematomas na cabeça e marcas pelo corpo que, aparentemente, foram causadas por pauladas e facadas.

No local onde a vítima foi abandonada, ainda conforme a PM de Uberaba, foram encontrados um pedaço de madeira, faca e marca de pneu de carro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e, desta forma, o caso está sendo investigado.

Tópicos relacionados:

homicidio triangulo-mineiro uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay