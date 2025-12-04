Homem morre após ser encontrado gravemente ferido e amordaçado em canavial

Um homem morreu na manhã desta quinta-feira (4/12) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após ser encontrado gravemente ferido e amordaçado com uma camiseta, à margem da BR-262, em área de canavial nas proximidades da cidade. Ninguém foi preso e, até o momento, suspeitos do homicídio não foram identificados.

Segundo informações da assessoria de imprensa da 5ª Região de Polícia Militar (RPM), a vítima morreu a caminho de hospital dentro da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima, segundo popular que acionou a PM, foi deixada no local por um motorista de carro, que, em seguida, fugiu.

Os militares localizaram a vítima ainda com sinais vitais, mas inconsciente, amordaçada com uma camiseta azul e com vários ferimentos, incluindo hematomas na cabeça e marcas pelo corpo que, aparentemente, foram causadas por pauladas e facadas.

No local onde a vítima foi abandonada, ainda conforme a PM de Uberaba, foram encontrados um pedaço de madeira, faca e marca de pneu de carro.

Perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e, desta forma, o caso está sendo investigado.