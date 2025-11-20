Polícia de Uberaba esclarece sequestro e morte de homem

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Três suspeitos de sequestro e homicídio, uma mulher de 22 anos, e dois homens, de 40 e 41 anos, foram presos pela Polícia Civil, esta semana, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A vítima é um homem de 39 anos, e os crimes ocorreram entre a noite de do último sábado (15/11) e a madrugada do domingo (16/11).

A motivação para o crime, segundo os investigadores, foi a suposta entrega, pela vítima, de eletrodomésticos da mãe para pagamento de dívida relacionada ao tráfico de drogas, o que teria provocado um desentendimento familiar.

Os três suspeitos decidiram, então, punir a vítima e acabaram cometendo o homicídio. Os três sequestraram a vítima, levando-a para uma casa abandonada. Lá, ela foi espancada, com socos e chutes, o que provocou uma série de lesões. Depois, enforcaram o homem. O corpo foi encontrado dependurado, pelo pescoço, numa mangueira às margens da rodovia.;

O homem de 41 anos e a mulher foram presos na terça-feira (18/11), em cumprimento de mandados de prisão temporária. A investigada também foi autuada em flagrante por coação no curso do processo, por ameaçar uma vítima de receptação durante a prisão do companheiro.

Nesta quarta-feira (19/11), foi preso o terceiro investigado, o homem de 40 anos. Os policiais apreenderam os celulares dos suspeitos, que foram encaminhados para a perícia.

Como foi

O corpo foi encontrado no último sábado, dia da morte, às margens da BR-050, numa área conhecida por ser de tráfico de drogas. Segundo os policiais que estiveram no local, uma morte com resquícios de crueldade, pois a vítima tinha escoriações por todo o corpo,o que significa que foi torturada e espancada, antes de ser executada.

O primeiro a ser preso, o suspeito de 41 anos, foi pego dirigindo um carro roubado. E foi a partir da prisão desse homem que os policiais chegaram aos outros dois envolvidos. Foi quando foram pedidos os mandados de prisão preventiva.

O delegado Cyro Moreira, do departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Uberaba, conta que a vítima estava desaparecida desde a noite de sexta-feira. “Ela foi sequestrada, torturada, espancada e enforcada numa árvore”.

Ainda, segundo o delegado, o crime foi planejado para simular um suicídio, mas essa hipótese foi descartada a partir das lesões e hematomas, além de sangramento encontradas no corpo e na roupa.

O primeiro a ser preso, segundo o delegado Cyro, tem passagens por homicídio e é conhecido na região onde mora por ser um disciplinador. Os três estão sendo indiciados por homicídio qualificado, sequestro e associação criminosa.

