PM faz caçada para localizar assassinos em Passos
Vítima saía de uma chácara, onde foi negocias a compra de porcos, quando foi morta
A Polícia Militar montou uma caçada para tentar encontrar os autores do assassinato de Paulo Roberto Dias, de 41 anos, na tarde dessa sexta-feira (5/12), numa estrada na zona rural de Passos (MG), no sul do estado. Uma segunda pessoa, um homem, de 76 anos, ficou ferido.
Segundo informações da PM e da Polícia Civil, Paulo Roberto e o idoso tinham ido a uma chácara negociar a compra de porcos. Quando partiram de volta em um Fiat Strada e pegaram uma estrada vicinal, conhecida como Saída dos Canjeranus, um outro veículo encostou e de dentro deste saíram os disparos.
Paulo Roberto, que estava ao volante, perdeu o controle da direção e bateu num poste. O atiradores fugiram. A PM foi chamada por moradores da região. Os militares encontraram o motorista já morto e socorreram o idoso, que foi levado para o Hospital de Passos.
Segundo as primeiras investigações, a vítima é de São José do Rio Pardo (SP) e residia em Guaxupé (MG), no sul do estado. Ele era comerciante, comprador e vendedor de cobre.
A suspeita é que o crime tenha relação com a atividade profissional da vítima. Segundo o trabalho inicial da perícia, os atiradores utilizaram carabinas, calibre 22.
Os policiais já ouviram três testemunhas - uma delas, o proprietário da chácara onde as vítimas estiveram para negociar porcos. Ninguém foi preso até o momento.