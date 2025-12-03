Assine
Idoso é preso suspeito de matar suposto amante da esposa em Minas

Homicídio aconteceu em Arantina, no Sul do estado. Vítima morreu depois de ser agredida na região da cabeça em 20 de julho

Repórter
03/12/2025 23:01

Homem de 62 anos foi preso pela Polícia Civil
Homem de 62 anos foi preso pela Polícia Civil crédito: PCMG

Um homem de 62 anos, suspeito de matar o suposto amante da esposa, de 41, foi preso nesta quarta-feira (3/12) pela Polícia Civil. O homicídio aconteceu em 20 de julho, no município de Arantina (MG), no Sul do estado.

“Segundo as investigações, a motivação do crime seria um suposto relacionamento extraconjugal da vítima com a companheira do suspeito, o que teria desencadeado um conflito que resultou na morte do homem, agredido na região da cabeça”, informou a Polícia Civil em comunicado.

Após a expedição da ordem judicial, a equipe da Delegacia de Polícia Civil em Andrelândia localizou e prendeu o investigado. Ele foi conduzido à unidade para cumprimento das formalidades legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil não deu detalhes da dinâmica e das circunstâncias do crime.

