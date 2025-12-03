Idoso é preso suspeito de matar suposto amante da esposa em Minas

Um homem de 62 anos, suspeito de matar o suposto amante da esposa, de 41, foi preso nesta quarta-feira (3/12) pela Polícia Civil. O homicídio aconteceu em 20 de julho, no município de Arantina (MG), no Sul do estado.

“Segundo as investigações, a motivação do crime seria um suposto relacionamento extraconjugal da vítima com a companheira do suspeito, o que teria desencadeado um conflito que resultou na morte do homem, agredido na região da cabeça”, informou a Polícia Civil em comunicado.

Após a expedição da ordem judicial, a equipe da Delegacia de Polícia Civil em Andrelândia localizou e prendeu o investigado. Ele foi conduzido à unidade para cumprimento das formalidades legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil não deu detalhes da dinâmica e das circunstâncias do crime.

