Assine
overlay
Início Gerais
PERIGO!

BH: incêndio atinge galpão de recicláveis na Região Oeste

Uma pessoa ficou ferida; chamas mobilizam oito viaturas dos bombeiros na Região Oeste de BH

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
18/12/2025 13:16

compartilhe

SIGA
x
O incêndio gerou intensa fumaça escura e labaredas visíveis a longa distância
O incêndio gerou intensa fumaça escura e labaredas visíveis a longa distância crédito: Reprodução/CBMMG

Um incêndio de grandes proporções atinge, na manhã desta quinta-feira (18/12), um galpão de recicláveis localizado na Rua Salomão Camargos, no Bairro Jardinópolis, Região Oeste de Belo Horizonte. O fogo mobiliza o Corpo de Bombeiros e ameaça imóveis vizinhos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Leia Mais

Segundo os bombeiros, as chamas se espalharam rapidamente pelo galpão, exigindo uma operação de grande porte para conter o avanço do incêndio, parte do telhado cedeu. Oito viaturas atuaram no atendimento da ocorrência.

O incêndio gerou intensa fumaça escura e labaredas visíveis a longa distância, provocando preocupação entre moradores e comerciantes da região. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas avançaram rapidamente pelo imóvel.

O galpão abrigava materiais recicláveis e altamente inflamáveis, o que contribuiu para a rápida propagação do fogo e exigiu uma operação de grande porte para conter as chamas. Oito viaturas foram empenhadas no combate ao incêndio.

O proprietário do galpão ficou ferido. Ele sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus em diferentes partes do corpo, como braços e rosto, e foi levado por populares ao Hospital Felício Rocho.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado. As causas ainda não foram identificadas, mas a suspeita é de que o fogo tenha começado em um local que funcionava como cozinha. A edificação está condenada, já que o telhado cedeu e uma das paredes do cômodo onde o incêndio teve início apresenta risco estrutural, o que dificultou o acesso e a atuação das equipes. As chamas não atingiram o imóvel vizinho, onde funciona uma empresa de tintas.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.



Tópicos relacionados:

bh corpodebombeiros defesacivil defesadoconsumidor incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay