BH: incêndio atinge galpão de recicláveis na Região Oeste

Um incêndio de grandes proporções atinge, na manhã desta quinta-feira (18/12), um galpão de recicláveis localizado na Rua Salomão Camargos, no Bairro Jardinópolis, Região Oeste de Belo Horizonte. O fogo mobiliza o Corpo de Bombeiros e ameaça imóveis vizinhos.

Segundo os bombeiros, as chamas se espalharam rapidamente pelo galpão, exigindo uma operação de grande porte para conter o avanço do incêndio, parte do telhado cedeu. Oito viaturas atuaram no atendimento da ocorrência.

O incêndio gerou intensa fumaça escura e labaredas visíveis a longa distância, provocando preocupação entre moradores e comerciantes da região. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas avançaram rapidamente pelo imóvel.

O galpão abrigava materiais recicláveis e altamente inflamáveis, o que contribuiu para a rápida propagação do fogo e exigiu uma operação de grande porte para conter as chamas. Oito viaturas foram empenhadas no combate ao incêndio.

O proprietário do galpão ficou ferido. Ele sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus em diferentes partes do corpo, como braços e rosto, e foi levado por populares ao Hospital Felício Rocho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado. As causas ainda não foram identificadas, mas a suspeita é de que o fogo tenha começado em um local que funcionava como cozinha. A edificação está condenada, já que o telhado cedeu e uma das paredes do cômodo onde o incêndio teve início apresenta risco estrutural, o que dificultou o acesso e a atuação das equipes. As chamas não atingiram o imóvel vizinho, onde funciona uma empresa de tintas.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.





