Internacional

Incêndio em edifício residencial do sul da China deixa 12 mortos

10/12/2025 06:13

Um incêndio em um prédio residencial no sul da China matou 12 pessoas, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira.

As chamas no edifício de quatro andares de Shantou, província de Guangdong, foram controladas durante a noite de terça-feira.

No mês passado, um incêndio de grandes proporções atingiu um conjunto de prédios residenciais em Hong Kong, uma cidade vizinha a Guangdong, e 160 pessoas morreram na tragédia.

