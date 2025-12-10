Incêndio em edifício residencial do sul da China deixa 12 mortos

Um incêndio em um prédio residencial no sul da China matou 12 pessoas, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira.

As chamas no edifício de quatro andares de Shantou, província de Guangdong, foram controladas durante a noite de terça-feira.

No mês passado, um incêndio de grandes proporções atingiu um conjunto de prédios residenciais em Hong Kong, uma cidade vizinha a Guangdong, e 160 pessoas morreram na tragédia.

