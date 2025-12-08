Incêndio atinge todos os cômodos de apartamento em Ipatinga

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um incêndio atingiu um apartamento no primeiro andar de um prédio localizado no Bairro Caravelas, em Ipatinga (MG), no Vale do Rio Doce na noite desse domingo (07/12).

Todas os cômodos da residência ficaram chamuscadas, em especial a cozinha. Apesar do estrago, ninguém se feriu.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), foram utilizados mil litros de água para combater o incêndio. Não houve danos na estrutura.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

