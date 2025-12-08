Incêndio atinge todos os cômodos de apartamento em Ipatinga
Imóvel ficou totalmente chamuscado, em especial a cozinha. Causa do incêndio ainda é desconhecida
Um incêndio atingiu um apartamento no primeiro andar de um prédio localizado no Bairro Caravelas, em Ipatinga (MG), no Vale do Rio Doce na noite desse domingo (07/12).
Todas os cômodos da residência ficaram chamuscadas, em especial a cozinha. Apesar do estrago, ninguém se feriu.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), foram utilizados mil litros de água para combater o incêndio. Não houve danos na estrutura.
As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.