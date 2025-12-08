Assine
overlay
Início Gerais
VALE DO RIO DOCE

Incêndio atinge todos os cômodos de apartamento em Ipatinga

Imóvel ficou totalmente chamuscado, em especial a cozinha. Causa do incêndio ainda é desconhecida

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
08/12/2025 10:18

compartilhe

SIGA
x
Incêndio atingiu apartamento em Ipatinga nesse domingo (7/12)
Incêndio atingiu apartamento em Ipatinga nesse domingo (7/12) crédito: Divulgação/CBMMG

Um incêndio atingiu um apartamento no primeiro andar de um prédio localizado no Bairro Caravelas, em Ipatinga (MG), no Vale do Rio Doce na noite desse domingo (07/12). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Todas os cômodos da residência ficaram chamuscadas, em especial a cozinha. Apesar do estrago, ninguém se feriu.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), foram utilizados mil litros de água para combater o incêndio. Não houve danos na estrutura.  

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros incendio ipatinga minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay