Incêndio atinge hamburgueria na Região Oeste de BH e assusta clientes

Um incêndio atingiu uma hamburgueria na Rua Turquesa, no Bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte, no fim da tarde deste domingo (7/12). As chamas começaram por volta das 17h50, enquanto o estabelecimento atendia clientes.

De acordo com o 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início na estrutura acima da chapa utilizada para grelhar os hambúrgueres. Funcionários tentaram controlar o foco inicial utilizando extintores, mas as chamas se espalharam para a parte superior da edificação.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, um cliente que estava no local relatou que percebeu o início do incêndio pouco depois de chegar à hamburgueria.

Os militares chegaram rapidamente ao estabelecimento e conseguiram controlar as chamas poucos minutos após o início do combate. Não há informações sobre feridos. A causa do incêndio ainda será apurada.

