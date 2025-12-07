Incêndio atinge hamburgueria na Região Oeste de BH e assusta clientes
De acordo com o 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início na estrutura acima da chapa utilizada para grelhar os hambúrgueres
Um incêndio atingiu uma hamburgueria na Rua Turquesa, no Bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte, no fim da tarde deste domingo (7/12). As chamas começaram por volta das 17h50, enquanto o estabelecimento atendia clientes.
De acordo com o 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início na estrutura acima da chapa utilizada para grelhar os hambúrgueres. Funcionários tentaram controlar o foco inicial utilizando extintores, mas as chamas se espalharam para a parte superior da edificação.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, um cliente que estava no local relatou que percebeu o início do incêndio pouco depois de chegar à hamburgueria.
Os militares chegaram rapidamente ao estabelecimento e conseguiram controlar as chamas poucos minutos após o início do combate. Não há informações sobre feridos. A causa do incêndio ainda será apurada.
