BAIRRO PRADO

Incêndio atinge hamburgueria na Região Oeste de BH e assusta clientes

De acordo com o 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início na estrutura acima da chapa utilizada para grelhar os hambúrgueres

Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
07/12/2025 19:12 - atualizado em 07/12/2025 19:13

Os militares chegaram rapidamente ao estabelecimento e conseguiram controlar o fogo poucos minutos após o início do combate
Um incêndio atingiu uma hamburgueria na Rua Turquesa, no Bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte, no fim da tarde deste domingo (7/12). As chamas começaram por volta das 17h50, enquanto o estabelecimento atendia clientes.

De acordo com o 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início na estrutura acima da chapa utilizada para grelhar os hambúrgueres. Funcionários tentaram controlar o foco inicial utilizando extintores, mas as chamas se espalharam para a parte superior da edificação.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, um cliente que estava no local relatou que percebeu o início do incêndio pouco depois de chegar à hamburgueria.

Os militares chegaram rapidamente ao estabelecimento e conseguiram controlar as chamas poucos minutos após o início do combate. Não há informações sobre feridos. A causa do incêndio ainda será apurada.

Tópicos relacionados:

bh corpo-de-bombeiros hamburgueria incendio

