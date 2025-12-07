Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA

Colisão frontal entre carro e ônibus de viagem mata idoso de 82 anos

Informações preliminares indicam que acidente aconteceu depois que carro que idoso dirigia atingiu a contramão da BR-116, em Leopoldina (MG)

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
07/12/2025 17:26

compartilhe

SIGA
x
Idoso foi sepultado no Cemitério de Leopoldina ao final da tarde deste domingo (7/12)
Idoso foi sepultado no Cemitério de Leopoldina ao final da tarde deste domingo (7/12) crédito: Reprodução/Redes sociais

Um acidente entre um ônibus de viagem e um carro de passeio deixou um motorista de 82 anos morto na BR-116, em Leopoldina (MG), na Zona da Mata, neste domingo (7/12). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o idoso, identificado como Marli José Pires, seguia em um Fiat Uno no sentido Juiz de Fora (MG) quando invadiu a pista no sentido contrário e bateu de frente com um ônibus, que seguia no sentido oposto, na altura do quilômetro 768 da rodovia. 

O ônibus seguia de São Paulo (SP) a Teófilo Otoni (MG) e transportava 57 passageiros no momento do acidente, além do motorista. Todos os ocupantes do coletivo saíram ilesos. 

No entanto, o idoso morreu ainda no local do acidente, segundo a PRF. 

Equipes da EcoRioMinas, concessionária responsável pelo trecho, estiveram no local para supervisionar o trânsito, juntamente da PRF. Assim que periciada a cena, o corpo foi liberado para a funerária local. 

O carro foi encaminhado ao pátio conveniado CET e permanece à disposição da perícia criminal. O ônibus permaneceu no local do acidente até que fosse feito o transbordo dos passageiros. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que irá determinar a causa do acidente. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Marli José Pires foi velado na Capela Mortuária Lions Clube, em Leopoldina, e é sepultado no final desta tarde no cemitério municipal.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-116 minas-gerais prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay