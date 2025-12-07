Colisão frontal entre carro e ônibus de viagem mata idoso de 82 anos

Um acidente entre um ônibus de viagem e um carro de passeio deixou um motorista de 82 anos morto na BR-116, em Leopoldina (MG), na Zona da Mata, neste domingo (7/12).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o idoso, identificado como Marli José Pires, seguia em um Fiat Uno no sentido Juiz de Fora (MG) quando invadiu a pista no sentido contrário e bateu de frente com um ônibus, que seguia no sentido oposto, na altura do quilômetro 768 da rodovia.

O ônibus seguia de São Paulo (SP) a Teófilo Otoni (MG) e transportava 57 passageiros no momento do acidente, além do motorista. Todos os ocupantes do coletivo saíram ilesos.

No entanto, o idoso morreu ainda no local do acidente, segundo a PRF.

Equipes da EcoRioMinas, concessionária responsável pelo trecho, estiveram no local para supervisionar o trânsito, juntamente da PRF. Assim que periciada a cena, o corpo foi liberado para a funerária local.

O carro foi encaminhado ao pátio conveniado CET e permanece à disposição da perícia criminal. O ônibus permaneceu no local do acidente até que fosse feito o transbordo dos passageiros. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que irá determinar a causa do acidente.

Marli José Pires foi velado na Capela Mortuária Lions Clube, em Leopoldina, e é sepultado no final desta tarde no cemitério municipal.