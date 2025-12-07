Assine
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Caminhão perde o controle, bate em carro e dois ficam feridos na Grande BH

Acidente ocorreu na manhã deste domingo em Betim (MG), na Grande BH, e deixou os motoristas dos dois veículos feridos. Eles foram encaminhados ao hospital

Melissa Souza
07/12/2025 13:34

Batida entre carro e caminhão deixa duas vítimas na Grande BH
Batida entre carro e caminhão deixa duas vítimas na Grande BH crédito: CBMMG

Uma batida frontal entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (7/12), em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 10h, na Rua Paiva Conde, no bairro Alto Boa Vista, depois que o motorista do caminhão perdeu o controle da direção e invadiu a contramão.

O caminhão colidiu com o veículo que vinha no sentido contrário, ocupado apenas pelo condutor. Conforme imagens divulgadas pelos militares, o carro ficou destruído.

Ambos os motoristas ficaram feridos e foram conduzidos ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

