Caminhão perde o controle, bate em carro e dois ficam feridos na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma batida frontal entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (7/12), em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 10h, na Rua Paiva Conde, no bairro Alto Boa Vista, depois que o motorista do caminhão perdeu o controle da direção e invadiu a contramão.

O caminhão colidiu com o veículo que vinha no sentido contrário, ocupado apenas pelo condutor. Conforme imagens divulgadas pelos militares, o carro ficou destruído.

Ambos os motoristas ficaram feridos e foram conduzidos ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).