Batida entre carro e caminhão deixa dois mortos na BR-267, em Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma batida frontal entre um carro e um caminhão, na tarde deste sábado (06/12), na altura do Km 193, da BR-267, entre Bom Jardim e Lima Duarte (MG), na Zona da Mata, provocou a morte de duas pessoas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas, que foram identificadas como dois homens de 63 e 27 anos, eram amigos e ocupantes do carro, que ficou destruído no acidente.

Conforme os registros, o motorista do caminhão estava consciente, orientado e recusou atendimento médico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Ainda segundo os bombeiros, a Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atuar no local do acidente. A Polícia Civil (PC) segue na investigação das circunstâncias do acidente.

Os corpos foram retirados das ferragens e entregues aos cuidados da funerária municipal. A pista segue liberada.