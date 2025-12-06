Batida entre carro e caminhão deixa dois mortos na BR-267, em Minas
Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas seriam ocupantes do carro, que ficou destruído no acidente no trecho entre Bom Jardim e Lima Duarte, na Zona da Mata
Uma batida frontal entre um carro e um caminhão, na tarde deste sábado (06/12), na altura do Km 193, da BR-267, entre Bom Jardim e Lima Duarte (MG), na Zona da Mata, provocou a morte de duas pessoas.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas, que foram identificadas como dois homens de 63 e 27 anos, eram amigos e ocupantes do carro, que ficou destruído no acidente.
Conforme os registros, o motorista do caminhão estava consciente, orientado e recusou atendimento médico.
Ainda segundo os bombeiros, a Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atuar no local do acidente. A Polícia Civil (PC) segue na investigação das circunstâncias do acidente.
Os corpos foram retirados das ferragens e entregues aos cuidados da funerária municipal. A pista segue liberada.