BR-251: sobe para três o número de mortos em acidente no Norte de Minas
Colisão entre caminhão e carro aconteceu no km 456 da rodovia, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas
Um acidente envolvendo um caminhão e um carro matou três pessoas na manhã desta quinta-feira (04/12) na altura do km 456 na BR-251, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas, próximo à entrada de Catuni.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os dois veículos caíram em uma ribanceira próximo à via. No carro, com placa de São Paulo, estavam o motorista e duas passageiras. Todos morreram no local.
Já o motorista da carreta, que seguia de Mato Grosso para Ninheira (MG), não sofreu ferimentos e foi encontrado consciente e orientado.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontram-se no local e aguardam a perícia da Polícia Civil (PC) para a liberação dos corpos.
O trânsito segue normal.