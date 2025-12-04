Assine
QUEDA EM RIBANCEIRA

BR-251: sobe para três o número de mortos em acidente no Norte de Minas

Colisão entre caminhão e carro aconteceu no km 456 da rodovia, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG.
04/12/2025 12:02

Acidente mata motorista e duas passageiras em Francisco Sá, no Norte de Minas
Acidente mata motorista e duas passageiras em Francisco Sá, no Norte de Minas crédito: Divulgação/CBMMG

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro matou três pessoas na manhã desta quinta-feira (04/12) na altura do km 456 na BR-251, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas, próximo à entrada de Catuni.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os dois veículos caíram em uma ribanceira próximo à via. No carro, com placa de São Paulo,  estavam o motorista e duas passageiras. Todos morreram no local. 

Já o motorista da carreta, que seguia de Mato Grosso para Ninheira (MG), não sofreu ferimentos e foi encontrado consciente e orientado.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontram-se no local e aguardam a perícia da Polícia Civil (PC) para a liberação dos corpos.

O trânsito segue normal.

