BH: mulher bate em poste na Av. Dom Pedro II e fica desacordada

Uma mulher ficou desacordada depois de bater o carro contra um poste de iluminação pública na manhã desta quinta-feira (4/12), na Avenida Dom Pedro II, altura do número 515, no Bairro Carlos Prates, sentido Centro de Belo Horizonte (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a condutora não ficou presa às ferragens, mas chegou a perder a consciência no momento do impacto. A corporação ainda aguarda atualização sobre eventuais danos ao poste e à rede elétrica.

Houve vazamento de óleo e combustível na pista, e a via precisou ser sinalizada para evitar novos acidentes.

Ainda não há informações sobre a situação do trânsito no trecho.

