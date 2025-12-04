BH: mulher bate em poste na Av. Dom Pedro II e fica desacordada
Bombeiros foram acionados depois de choque de carro com poste; houve vazamento de óleo na via
Uma mulher ficou desacordada depois de bater o carro contra um poste de iluminação pública na manhã desta quinta-feira (4/12), na Avenida Dom Pedro II, altura do número 515, no Bairro Carlos Prates, sentido Centro de Belo Horizonte (MG).
Segundo o Corpo de Bombeiros, a condutora não ficou presa às ferragens, mas chegou a perder a consciência no momento do impacto. A corporação ainda aguarda atualização sobre eventuais danos ao poste e à rede elétrica.
Houve vazamento de óleo e combustível na pista, e a via precisou ser sinalizada para evitar novos acidentes.
Ainda não há informações sobre a situação do trânsito no trecho.
