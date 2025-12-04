Mais de 400 veículos apreendidos ou removidos vão ser leiloados em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou, na última quarta-feira (3/12), o edital para leilão de 436 veículos que foram apreendidos ou recolhidos nas ruas da capital mineira. A BHTrans será responsável pelas vendas, nos dias 18 e 19 de dezembro, a partir das 9h, de forma online, pelo site da GP Leilões.

Grande parte dos automóveis estavam em situação de abandono nas vias de BH, de acordo com o Executivo municipal, sendo recolhidos nos últimos dois anos. Só em março de 2024, 1.175 carros foram retirados das ruas.

Desde então, mais de 9.900 solicitações de remoção foram registradas, referentes a mais de 5 mil veículos. Ainda segundo a PBH, cerca de 23% dos automóveis denunciados foram retirados das vias, sendo priorizados aqueles que apresentam risco à saúde pública, como focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti e outras doenças.



Como o leilão vai funcionar?

O leilão será dividido em duas partes, sendo o primeiro lote, no dia 18, destinado para o arremate de 255 sucatas inservíveis de veículos, que devem ser destinados à reciclagem siderúrgica. Os demais lotes serão disponibilizados no dia 19, sendo nove veículos conservados - ou seja, que podem voltar a circular - e 172 sucatas aproveitáveis, que poderão ser comercializadas posteriormente.

Para participar, é necessário realizar um cadastro prévio no site da GP Leilões. No caso de sucatas, poderão participar somente pessoas jurídicas que devem estar cadastradas no portal da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET/MG).

De acordo com o Executivo municipal, cada um dos bens serão leiloados e finalizados individualmente. Caso o lote não obtiver lances em primeira chamada, os veículos vão estar disponíveis no site até às 18h do mesmo dia.

Visitação dos veículos

Antes do pregão, os interessados podem visitar os veículos que serão leiloados, entre os dias 15 e 17 de dezembro, de 9h às 16h:

Lote 1: Pátio da SLU - Rua Carlos Eduardo Lott, número 205, Bairro Jardim Filadélfia, Região Noroeste de BH;

Demais lotes: Pátio da BHTrans - Rua Campo Mourão, número 1.070, Bairro Bonsucesso, na Região do Barreiro.

Pagamento e transferência dos veículos

Os bens vão ser vendidos somente à vista. O pagamento deverá ser feito através de TED ou Pix, no valor total de arrematação, acrescido de 5% correspondente à comissão do Leiloeiro Público Oficial, segundo a PBH.

O arrematante terá o prazo de três dias corridos para o pagamento dos valores do veículo e da comissão. Caso o prazo estipulado não seja cumprido, a venda será cancelada e haverá cobrança de multas:



Valor de 20% do lance vencedor, que será recolhido em conta aberta pela BHTrans;

Valor de 5% do lance vencedor, que será utilizado para pagamento da comissão do Leiloeiro.

Após o pagamento, o Leiloeiro emitirá a “Carta de Arrematação”, que deverá ser assinada pela presidente da BHTrans e pelo arrematante. veículos conservados podem ser retirados a partir de 22 de janeiro de 2026. Já aqueles considerados sucatas vão ser liberados do pátio no dia 26 do mesmo mês. Nas duas situações, os bens devem ser retirados em até 10 dias úteis da data do recebimento do Alvará de Liberação.