MORTE NA ESTRADA

Acidente grave entre carretas interdita BR-381 na Grande BH

Via está fechada em Caeté; segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma vítima está em estado grave

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/12/2025 07:20

Acidente nesta manhã de quinta-feira (4/12) envolveu duas carretas na BR-381, em Caeté (MG)
Acidente nesta manhã de quinta-feira (4/12) envolveu duas carretas na BR-381, em Caeté (MG) crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um grave acidente envolvendo duas carretas interdita a BR-381 na manhã desta quinta-feira (4/12), no trecho conhecido como corte de pedras, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu por volta das 6h20, no km 427 da rodovia. Os dois sentidos foram fechados para permitir o trabalho de resgate das vítimas, uma delas em estado grave e outra com ferimentos leves.

O congestionamento já chega a 3 km. Relatos de caminhoneiros em grupos de mensagens indicam que, no sentido Belo Horizonte, a fila já se aproxima do trecho conhecido como “S das bananas”.

A PRF orienta os motoristas a evitarem o local e buscarem rotas alternativas, através de aplicativos de navegação, até a liberação da pista.

Tópicos relacionados:

-br-381 acidente grande-bh minas-gerais

