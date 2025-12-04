Acidente grave entre carretas interdita BR-381 na Grande BH

Um grave acidente envolvendo duas carretas interdita a BR-381 na manhã desta quinta-feira (4/12), no trecho conhecido como corte de pedras, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu por volta das 6h20, no km 427 da rodovia. Os dois sentidos foram fechados para permitir o trabalho de resgate das vítimas, uma delas em estado grave e outra com ferimentos leves.

O congestionamento já chega a 3 km. Relatos de caminhoneiros em grupos de mensagens indicam que, no sentido Belo Horizonte, a fila já se aproxima do trecho conhecido como “S das bananas”.

A PRF orienta os motoristas a evitarem o local e buscarem rotas alternativas, através de aplicativos de navegação, até a liberação da pista.

