ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BR-040: acidente entre moto e carro interdita parte da rodovia

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu no km 574 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro, próximo ao condomínio Alphaville, em Nova Lima

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/12/2025 09:01

Congestionamento na BR-040 em Nova Lima (MG), devido a um acidente entre motocicleta e carro
Congestionamento na BR-040 em Nova Lima (MG), devido a um acidente entre motocicleta e carro crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro interditou a faixa da direita da BR-040 na manhã desta quinta-feira (4/12), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu no km 574 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro, próximo ao condomínio Alphaville, em Nova Lima (MG).

A mulher que conduzia a motocicleta foi socorrida pelo Samu e encaminhada para a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes (FHNSL). O estado de saúde dela não foi informado.

A PRF ainda não tem detalhes sobre o tamanho do congestionamento provocado pela interdição. Equipes seguem no local acompanhando a ocorrência.

Matéria em atualização

