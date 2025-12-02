Obras na BR-040 interditam trecho em Congonhas nesta quarta-feira (3/12)

Um trecho da BR-040 em Congonhas, na Região Central de Minas, será interditado nesta quarta-feira (3/12). De acordo com a empresa responsável pela extensão de Belo Horizonte a Juiz de Fora, EPR Via Mineira, a intervenção será da pista norte, sentido BH, entre os quilômetros 605 e 606, nas proximidades da unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A operação está prevista para ocorrer das 10h às 17h.

Essas ações preventivas são voltadas para o período mais intenso de chuvas e envolvem serviços que reforçam a segurança da encosta, o que aumenta a sua estabilidade e reduz os riscos naturais, como deslizamentos ou movimentações de solo.

O trânsito será mantido por uma faixa, o que garante o fluxo contínuo no trecho durante a intervenção. Para esta etapa, equipes realizarão a concretagem de estruturas de reforço e esse trabalho exige a circulação de caminhões-betoneira e de profissionais para atuar próximos à pista.

Durante os serviços, o trecho estará sinalizado para orientar motoristas. A concessionária recomenda que reduzam a velocidade e mantenham atenção redobrada ao trafegar pelo local. O atendimento aos usuários segue disponível 24 horas pelo telefone 0800 003 1040.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice