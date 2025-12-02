Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Obras na BR-040 interditam trecho em Congonhas nesta quarta-feira (3/12)

As ações preventivas são voltadas para o período mais intenso de chuvas. Equipes e veículos realizarão a circulação na via fechada

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
02/12/2025 15:51

compartilhe

SIGA
x
Simulado prevê interdição de vias que poderiam ser alagadas com as chuvas
Trecho da BR-040 em Congonhas ficará interditado na pista sentido BH nesta quarta-feira (3/12) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um trecho da BR-040 em Congonhas, na Região Central de Minas, será interditado nesta quarta-feira (3/12). De acordo com a empresa responsável pela extensão de Belo Horizonte a Juiz de Fora, EPR Via Mineira, a intervenção será da pista norte, sentido BH, entre os quilômetros 605 e 606, nas proximidades da unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A operação está prevista para ocorrer das 10h às 17h.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essas ações preventivas são voltadas para o período mais intenso de chuvas e envolvem serviços que reforçam a segurança da encosta, o que aumenta a sua estabilidade e reduz os riscos naturais, como deslizamentos ou movimentações de solo.

Leia Mais

O trânsito será mantido por uma faixa, o que garante o fluxo contínuo no trecho durante a intervenção. Para esta etapa, equipes realizarão a concretagem de estruturas de reforço e esse trabalho exige a circulação de caminhões-betoneira e de profissionais para atuar próximos à pista.

Durante os serviços, o trecho estará sinalizado para orientar motoristas. A concessionária recomenda que reduzam a velocidade e mantenham atenção redobrada ao trafegar pelo local. O atendimento aos usuários segue disponível 24 horas pelo telefone 0800 003 1040.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

belo-horizonte bh br-040 estradas juiz-de-fora policia prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay