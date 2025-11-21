Direção defensiva: 7 dicas de segurança para motociclistas na estrada

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O grave acidente que aconteceu nessa quinta-feira (20/11) na BR-116, na altura de Muriaé, na Zona da Mata mineira, onde um motociclista teve parte da perna decepada, acende um alerta sobre os perigos nas estradas. Para quem viaja sobre duas rodas, adotar uma postura de direção defensiva não é apenas uma recomendação, como também uma necessidade para garantir a própria segurança e a dos outros condutores.

Viajar de moto exige atenção redobrada, pois o motociclista está mais vulnerável a imprevistos e às condições da via. A combinação de alta velocidade e a menor proteção do veículo eleva consideravelmente o risco de lesões graves em caso de quedas ou colisões. Por isso, a prevenção é sempre o caminho mais seguro.

Pequenos cuidados e a antecipação de situações de risco podem fazer toda a diferença, transformando um trajeto potencialmente perigoso em uma experiência mais tranquila. A preparação começa antes mesmo de ligar o motor, com a checagem de itens básicos do veículo, e se estende a cada quilômetro percorrido.

Cuidados essenciais para uma viagem segura de moto

Faça uma revisão completa: antes de pegar a estrada, verifique itens cruciais como a calibragem e o estado dos pneus, o funcionamento dos freios, o nível de óleo e a operação de todas as luzes, incluindo faróis, lanternas e setas. Use equipamentos de proteção: o capacete é obrigatório e deve estar bem afixado à cabeça. Além dele, jaquetas com proteções, luvas, calças adequadas e calçados fechados protegem o corpo de escoriações em caso de queda e melhoram o conforto durante a viagem. Dê preferência a roupas de cores vivas. Veja e seja visto: mantenha sempre o farol aceso, mesmo durante o dia. Posicione-se na faixa de rolamento de forma a ficar sempre visível nos retrovisores dos outros veículos, evitando os pontos cegos, especialmente de carros grandes e caminhões. Mantenha distância segura: na estrada, a regra dos dois segundos é fundamental. Escolha um ponto fixo na via e, quando o veículo da frente passar por ele, comece a contar. Se você passar pelo mesmo ponto antes de dois segundos, aumente a distância. Em caso de chuva, dobre esse tempo. Posicione-se corretamente na pista: evite trafegar pelo centro da faixa, onde geralmente se acumulam óleo e detritos. O ideal é seguir no rastro do pneu esquerdo do veículo à frente, o que garante melhor visibilidade para você e para o motorista adiante. Antecipe os riscos: a direção defensiva consiste em prever as ações de outros motoristas, pedestres e as condições da pista. Fique atento a buracos, óleo na pista, animais e mudanças súbitas de comportamento dos outros veículos. Cuidado em curvas e ultrapassagens: reduza a velocidade antes de entrar em uma curva, nunca durante ela. Para ultrapassar, certifique-se de que há espaço e tempo suficientes, sinalize a manobra com antecedência e só retorne à sua faixa após enxergar o veículo ultrapassado pelo retrovisor.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.