Black Friday com oferta de cadeiras de praia termina em briga em MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Em tempos de Black Friday e a 190 quilômetros do litoral, uma disputa por oferta de cadeiras de praia em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, acabou se tornando um tumulto com briga generalizada, na manhã deste sábado (29/11).

A confusão se deu no chamado Atacadão Tubarão, um hipermercado que fica instalado no Shopping Santa Cruz, no Centro da cidade, onde a cadeira de praia caiu de R$99 para R$49,99 na Black Friday.

Vídeos gravados por clientes em compras mostram pessoas arrancando cadeiras das mãos umas das outras e homens trocando socos.

Muitos clientes gritavam e pediam para que a confusão parasse, inclusive com súplicas de crianças tentando convencer seus pais a deixar a luta.

Homem cai e é cercado por outros enquanto a briga pelas cadeiras de praia segue em vários corredores do atacado Reprodução

Durante a confusão, um homem caiu sobre uma das cadeiras e outros homens à sua volta continuaram a ameaçá-lo apontando o dedo indicador para ele.

Quando os ânimos pareciam arrefecer, outro consumidor desfere mais socos em outro homem. Os dois se atracam. Um terceiro revidou com socos no agressor, que levou seu alvo para o chão, onde a briga continuou.

A reportagem entrou em contato com o Shopping Santa Cruz que confirmou a veracidade do registro da briga generalizada. Segundo o estabelecimento, a confusão aconteceu na parte da manhã, mas não gerou repercussões.

Ninguém foi preso depois da bagunça?

A Polícia Militar registrou um termo circunstanciado de ocorrência ao Juizado Especial Criminal, onde envolvidos deverão comparecer perante um juiz.

Não há registro de envolvidos hospitalizados até o momento. A reportagem não conseguiu falar com os responsáveis pelo atacadão, mas segue buscando contato.

O Atacadão Tubarão é uma loja de grande fluxo de público, mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, com cardápio de ofertas que atrai rotineiramente multidões, apontam fotografias e registros de outros episódios de vendas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Contudo, a briga pelas cadeiras de praia teria sido a primeira registrada no local, segundo apurou a reportagem.