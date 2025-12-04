BR-251: acidente deixa um morto e três feridos no Norte de Minas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio obstruiu o trânsito na BR-251, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas, na manhã desta quinta-feira (04/12).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), no momento há três pessoas presas às ferragens e uma morte confirmada pelo Samu.

Matéria em atualização

