BR-251: acidente deixa um morto e três feridos no Norte de Minas
Bombeiros atuam no atendimento no município de Francisco Sá, três pessoas estão presas às ferragens
Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio obstruiu o trânsito na BR-251, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas, na manhã desta quinta-feira (04/12).
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), no momento há três pessoas presas às ferragens e uma morte confirmada pelo Samu.
Matéria em atualização
