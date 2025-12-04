Assine
Francisco Sá

BR-251: acidente deixa um morto e três feridos no Norte de Minas

Bombeiros atuam no atendimento no município de Francisco Sá, três pessoas estão presas às ferragens

Izabella Caixeta
Repórter
04/12/2025 10:29

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para atender a ocorrência da queda da árvore por volta de 16h55 deste domingo (16/11)
Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio obstruiu o trânsito na BR-251, no município de Francisco Sá, no Norte de Minas, na manhã desta quinta-feira (04/12). 

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), no momento há três pessoas presas às ferragens e uma morte confirmada pelo Samu. 

Matéria em atualização 

