Assine
overlay
Início Gerais
SUBMERSO

Carro é fechado, cai no rio e deixa quatro feridos em MG

Honda Civic ficou totalmente submerso; vítimas conseguiram sair antes da chegada do resgate

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/12/2025 09:25

compartilhe

SIGA
x
Honda Civic ficou submerso no Rio Paraibuna, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata
Honda Civic ficou submerso no Rio Paraibuna, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um carro caiu e ficou submerso no Rio Paraibuna na madrugada desta quinta-feira (4/12), próximo ao Bairro Manoel Honório, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O acidente deixou quatro pessoas feridas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do Honda Civic perdeu o controle da direção depois de ser fechado por outro veículo enquanto trafegava pela via. Com a manobra brusca, o carro saiu da pista e despencou no rio, que estava cheio e com a correnteza forte por causa das chuvas recentes.

Leia Mais

As quatro vítimas, dois homens e duas mulheres, conseguiram sair do veículo antes da chegada dos socorristas e estavam às margens da via, conscientes e orientadas. Um homem e uma mulher sofreram cortes profundos na cabeça, enquanto os outros dois apresentaram escoriações leves. Todos foram levados pelo Samu para hospitais da região.

O veículo permaneceu submerso. De acordo com os bombeiros, a forte correnteza impediu que fosse feita qualquer tentativa de acesso seguro ao automóvel naquele momento. A retirada deverá ser realizada por um guincho particular assim que o nível da água baixar, já que o veículo não tem seguro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

carro ferido juiz-de-fora minas-gerais rio submerso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay