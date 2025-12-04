Carro é fechado, cai no rio e deixa quatro feridos em MG

Um carro caiu e ficou submerso no Rio Paraibuna na madrugada desta quinta-feira (4/12), próximo ao Bairro Manoel Honório, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O acidente deixou quatro pessoas feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do Honda Civic perdeu o controle da direção depois de ser fechado por outro veículo enquanto trafegava pela via. Com a manobra brusca, o carro saiu da pista e despencou no rio, que estava cheio e com a correnteza forte por causa das chuvas recentes.

As quatro vítimas, dois homens e duas mulheres, conseguiram sair do veículo antes da chegada dos socorristas e estavam às margens da via, conscientes e orientadas. Um homem e uma mulher sofreram cortes profundos na cabeça, enquanto os outros dois apresentaram escoriações leves. Todos foram levados pelo Samu para hospitais da região.

O veículo permaneceu submerso. De acordo com os bombeiros, a forte correnteza impediu que fosse feita qualquer tentativa de acesso seguro ao automóvel naquele momento. A retirada deverá ser realizada por um guincho particular assim que o nível da água baixar, já que o veículo não tem seguro.

