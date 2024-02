As fortes chuvas que atingiram Pouso Alegre, cidade do Sul de Minas Gerais, causaram estragos e chegou até a interditar uma parte da BR-381, no KM 855, onde fica o distrito industrial do município.

No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver vários carros submersos pela água na Fernão Dias. Em um dado momento da gravação, dá para ver duas pessoas em cima de um veículo, se protegendo do alagamento.

De acordo com o Climatempo, Pouso Alegre foi a cidade que registrou o maior volume de chuva no país nas últimas 24 horas. Confira:

Pouso Alegre (MG) - 243.4 mm

Jacobina (BA) - 108 mm

Serra (ES) - 72 mm

Luzilândia (PI) - 117.6 mm

Guararema (SP) - 60.6 mm