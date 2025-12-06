Assine
IMPRESSIONANTE

Vídeo: carreta tomba, pega fogo e interdita BR-381 na Grande BH

Acidente na Serra de Igarapé fechou os dois sentidos da rodovia; trânsito só foi liberado na manhã deste sábado (6/12)

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/12/2025 11:07 - atualizado em 06/12/2025 11:08

Veículo ficou destruído depois das chamas consumir a carreta e carga sílica na noite dessa sexta-feira (5/12)
Veículo ficou destruído depois que as chamas consumiram a carreta crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma carreta tombou, pegou fogo e interditou a BR-381 na noite dessa sexta-feira (5/12), em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu no KM 526,8 da rodovia, trecho conhecido como Serra de Igarapé, no sentido capital mineira.

Segundo a concessionária Arteris, os dois sentidos da via foram fechados para o atendimento da ocorrência. A fila de veículos chegou a 5 quilômetros, mas deixou de ser atualizada durante a madrugada devido à complexidade da operação.

As chamas consumiram parte da carreta carregada com sílica e mobilizaram equipes de resgate e combate a incêndio. O trânsito só foi liberado na manhã deste sábado (6/12). Apesar da gravidade do acidente, o motorista não sofreu ferimentos e conseguiu deixar o veículo antes que as chamas se espalhassem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram gastos cerca de 4 mil litros de água para apagar as chamas. Ainda não há informações sobre a causa do tombamento. A ocorrência segue em análise pelas autoridades competentes.

Chamas consumiram a carreta que tombou na noite dessa sexta-feira (5/12), na BR-381, em Brumadinho (MG)
