Vídeo: carreta tomba, pega fogo e interdita BR-381 na Grande BH

Uma carreta tombou, pegou fogo e interditou a BR-381 na noite dessa sexta-feira (5/12), em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu no KM 526,8 da rodovia, trecho conhecido como Serra de Igarapé, no sentido capital mineira.

Segundo a concessionária Arteris, os dois sentidos da via foram fechados para o atendimento da ocorrência. A fila de veículos chegou a 5 quilômetros, mas deixou de ser atualizada durante a madrugada devido à complexidade da operação.

As chamas consumiram parte da carreta carregada com sílica e mobilizaram equipes de resgate e combate a incêndio. O trânsito só foi liberado na manhã deste sábado (6/12). Apesar da gravidade do acidente, o motorista não sofreu ferimentos e conseguiu deixar o veículo antes que as chamas se espalhassem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram gastos cerca de 4 mil litros de água para apagar as chamas. Ainda não há informações sobre a causa do tombamento. A ocorrência segue em análise pelas autoridades competentes.

