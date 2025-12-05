Idoso morre em acidente de carro na BR-365

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Afonso da Silva Lima, de 75 anos, motorista de um Fiat Uno, com placas de Unaí (MG), morreu em consequência de um acidente na noite de quinta-feira (4/12), quando bateu frontalmente com o Fiat Siena, placa de Presidente Olegário (MG), no km 465 da BR-365, próximo a Patrocínio, no Alto Paranaíba.

Segundo o boletim de ocorrências do Corpo de Bombeiros, Afonso ficou preso às ferragens, assim como sua mulher, Z. G. L., também de 75 nos, mas que foi resgatada com vida.

No outro carro, que capotou em seguida ao choque, também estavam duas pessoas, D. T. R., de 48 anos, e G. B. F., de 45, que tiveram ferimentos leves.

O acidente ocorreu por volta das 20h. O Siena, depois da batida, capotou e parou fora da pista. Já o Uno ficou no meio da estrada. A suspeita é de que uma ultrapassagem irregular teria sido feita por um dos veículos.

A rodovia ficou interditada por cerca de duas horas, para a retirada dos carros e lavagem do asfalto, feita pelos bombeiros, já que houve derramamento de combustível.